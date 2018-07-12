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Музыка над озером
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Музыка над озером 

АиФ-Владивосток 9 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
18-й раз в Камень-Рыболове прошёл краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори».
В этом году он снова стал и международным. С 6 по 8 июля у самого большого на Дальнем Востоке озера делились творчеством, радовались лету — вплоть до завершающей праздник дискотеки и фейерверка.
В фестивале участвовали 42 вокальных и 13 танцевальных ансамблей, 26 певцов и два коллектива детского прикладного творчества, театры моды и жестовой песни, инструментальный дуэт. Они представили 14 районов и девять городов края, гостей из Хабаровского края из китайского Цзиси. Участники фестиваля выступили в сёлах, дав 17 концертов.
— Праздник стал более красочным, администрация края выделила на него три млн руб., на них купили отличные звук и свет, — говорит глава Ханкайского района Владимир Мищенко. — Он официально стал краевым, собрав сотни выступающих, и тысячи зрителей.
В дни фестиваля в музее истории и природы Ханкайского района открыли выставку коллекции кукол ручной работы «Русский костюм Х — ХVII в.в.», созданных педагогом Татьяной Барнашевой. Великолепные женские наряды изготовлены из натуральных тканей по лекалам исторических книг. Работы её учеников представлены в рисунках.
Кроме этой коллекции гости музея увидели «Феерию цветов» — кукол Барби в фантазийных костюмах, выполненных в виде цветов роз, тюльпанов и других цветов.
«Ханкайские Зори» посвящён памяти заслуженного работника культуры РФ Ю. П. Ващенко.
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