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Женскую грудь превратили в цветочные горшки
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Женскую грудь превратили в цветочные горшки 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Художница Эмма Лоу (Emma Low) создала коллекцию уникальных горшков для цветов, которые выполнены в форме женской груди. Об этом сообщает The Independent.
Компания Лоу призвана быть инклюзивной, показать разнообразие женской красоты и отметить разные типы груди. В своем аккаунте в Instagram, на который подписано более 45 тысяч человек, женщина делится фотографиями цветочных горшков, выполненных в единственном экземпляре.
Лоу признается, что Pot Yer Tits Away Luv выросла из единственного горшка в форме груди, который она подарила своему молодому человеку. С тех пор идея понравилась многим клиенткам, которые стали просить изготовить цветочные горшки в форме их собственной груди. Миссия компания — создавать объекты, которые включали бы в себя «всех, независимо от их формы, размера, пола или тона кожи».
В апреле сообщалось, что дизайнеры обратили внимание на призывы плюс-сайз моделей и бодипозитивных блогеров и начали вводить для одежды своих коллекций дополнительные размеры. Ранее женщины со шрамами появились на британском шоу This Morning в нижнем белье, чтобы выступить в поддержку бодипозитивной кампании Love Disfigure («Полюбить увечья»).
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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