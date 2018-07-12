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«Мода на хамство куда страшнее»: Виктория Дайнеко высказалась о недоброжелателях
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«Мода на хамство куда страшнее»: Виктория Дайнеко высказалась о недоброжелателях 

Eva.ru 9 часов назад
Фото: Eva.ru
Когда дело касается одежды, чувство такта мгновенно исчезает и просыпается язвительность, поэтому стиль Виктории Дайнеко постоянно подвергается критике и провоцирует публику на оскорбительные высказывания. Нелепое сочетание деталей, безвкусно подобранный аксессуар или неподходящий размер — все это является некой подпиткой для злопыхателей.
Народный суд не устает выдвигать модный приговор певице, рассматривая фотографии в её микроблоге. Тяга одеваться именно так раздражает приверженцев стандартного стиля, которые уверены, что неординарность совсем не идет Дайнеко — это должно исходить прежде всего изнутри. По словам многих, так как Виктория не выделяется на фоне основной массы звезд, не представляя из себя яркую и незаурядную личность, она пытается сделать это посредством одежды. Но все же ей советуют подбирать более сдержанные образы, которые будут соответствовать её характеру.
После очередной выставленной фотографии и обрушившегося шквала насмешек у женщины лопнуло терпение: ей надоело получать в свой адрес нелицеприятные слова и она решила ответить: «Мода на хамство и отсутствие такта куда страшнее моды на рыночные сумки». Конечно, злопыхателей это лишь раззадорило, поэтому вряд ли имело смысл высказываться в их адрес — они как язвили в комментариях, так и продолжили это делать и после изъявления таких эмоций. «Да просто начните уже нормально одеваться и вас оставят в покое» «Не понятно, зачем такое носить?» «Меня прямо разрывает от непонимания, зачем вы насилуете себя таким ужасным стилем, ради чего? Вы же понимаете, что это некрасиво, но гонитесь как будто за модой какой-то!» «Вика, одевайтесь соответственно вашему нутру, образ совсем не ваш!»
Совсем недавно певица вызвала негатив очередным своим несуразным образом: на ней красовался свитшот с рукавами до пола, который совсем не сочетался с туфлями на высоком каблуке и с ремешком, больше похожим на клейкую ленту.
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Женский форум
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