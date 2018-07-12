На новую форму сотрудников метро Петербурга потратят 110 млн рублей

Петербургская подземка выделит 110 миллионов рублей на новую форму для своих сотрудников.

Информация о том, ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на пошив форменной одежды для сотрудников, появилась на сайте госзакупок.

На данный момент цена контракта с поставщиком составляет 109,95 миллиона рублей. Исполнителя определят 18 июля, а поставить новую форму планируют к концу 2019 года.

Форменная одежда будет предназначена для «рядового и начальствующего состава» по индивидуальным замерам каждого. Всего сошьют более 20 тысяч комплектов. В цвете отдадут предпочтение классическому темно-синему (для «рядовых») и сине-зеленому (для «начальствующего состава»). Кроме того, в заказ войдут все необходимые аксессуары для любого времени года.