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На новую форму сотрудников метро Петербурга потратят 110 млн рублей
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На новую форму сотрудников метро Петербурга потратят 110 млн рублей 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Петербургская подземка выделит 110 миллионов рублей на новую форму для своих сотрудников.
Информация о том, ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на пошив форменной одежды для сотрудников, появилась на сайте госзакупок.
На данный момент цена контракта с поставщиком составляет 109,95 миллиона рублей. Исполнителя определят 18 июля, а поставить новую форму планируют к концу 2019 года.
Форменная одежда будет предназначена для «рядового и начальствующего состава» по индивидуальным замерам каждого. Всего сошьют более 20 тысяч комплектов. В цвете отдадут предпочтение классическому темно-синему (для «рядовых») и сине-зеленому (для «начальствующего состава»). Кроме того, в заказ войдут все необходимые аксессуары для любого времени года.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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