Странное обручальное кольцо Эмили Ратаковски удивило фанатов

Американская супермодель Эмили Ратаковски показала подписчикам бриллиантовое обручальное кольцо, которое изготовили по ее собственным эскизам. Об этом сообщает Vogue.

Дизайн украшения оказался нестандартным: вместо одного камня на тонком золотом кольце девушка разместила сразу два. Кроме того, один из бриллиантов был четырехугольным, а второй — в огранке «груша».

В разработке дизайна принимал участие и муж модели Себастиан Биар-Макклард. Ратаковски рассказала, что паре пришлось сделать больше 50 эскизов перед тем, как они изобрели идеальное украшение.

«Нам понравилось идея с двумя камнями. Мы выбирали среди множества. Сначала я взяла рубин в качестве одного из камней, но потом нам больше понравилась женственная форма «груши», контрастирующая с архитектурой квадратной «принцессы»», — объяснила модель.

Подписчики Ратаковски неоднозначно отреагировали на кольцо. Большинству понравился уникальный дизайн, однако некоторые посчитали его странным и безвкусным.

«По-моему, это одно из самых пошлых колец в мире… Мне не нравится. Интересно, она сама его выбрала или нет», — критиковали одни.

«Два камня? Не уверена, что у нас с твоим звездным мужчиной схожи вкусы», — поддержали другие.

Эмили Ратаковски вышла замуж 23 февраля. Супермодель удивила своих подписчиков, опубликовав в Instagram фотографию с подписью: «Итааак, у меня сюрприз. Сегодня я вышла замуж». Мужем модели стал Себастиан Биар-МакКлард, с которым она встречалась всего несколько недель.