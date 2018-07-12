Экспертный совет: как выбрать купальник для бассейна?

1 5 советов дерматолога Светлана Кукушкина Заведующая отделением дерматовенерологии и медицинской косметологии в «Клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне» Выбирайте купальник из качественных материалов. Любая одежда, которая плотно прилегает к коже, должна быть сделана из безопасных материалов, в том числе и купальник. Поэтому одежду для занятия плаванием покупайте только в проверенных специализированных магазинах. Особенно это касается одежды для детей — она тестируется на безопасность особенно тщательно. Так как купальник контактирует с мокрой кожей, ткань должна быть окрашена стойкой краской и не линять в воде. Ваш купальник или плавки линяют? Значит производитель использовал некачественную краску, которая может вызвать аллергическую реакцию. Подбирайте купальник строго по размеру. Если он вам мал, в местах плотного прилегания кожа будет травмироваться, потому что, впитывая воду, она становится менее устойчива к трению. Межклеточные мостики и перегородки разрываются и появляется отек и воспаление, то есть благоприятная среда для размножения бактерий. Утягивающий эффект не всегда уместен. Женщинам надо обязательно следить за тем, чтобы купальник не сдавливал молочные железы. А мужчинам —выбирать модели плавок, не вызывающие дискомфорт в области паха. Во время занятий спортом даже незначительное сдавливание может привести к травме. Важно, чтобы купальник быстро высыхал. Кожа испаряет жидкость, поддерживая естественный теплообмен. И купальник не должен препятствовать этому процессу. Современные синтетические ткани впитывают воду и пропускают воздух. Чем хуже купальник впитывает воду, тем дольше кожа остается влажной, и в области складок начинают размножаться бактерии. К тому же от сырой среды обостряются кожные заболевания, связанные с нарушением липидного слоя, такие как дерматиты и ихтиозы. 2 Мнение спортсменки: «Главное, чтобы купальник помогал вам плыть»

Анна Чекутова кандидат в мастера спорта по плаванию, обладательница двух серебряных медалей на Чемпионате СЗФО по плаванию