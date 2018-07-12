Экспертный совет: как выбрать купальник для бассейна? 

1 5 советов дерматолога Светлана Кукушкина Заведующая отделением дерматовенерологии и медицинской косметологии в «Клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне» Выбирайте купальник из качественных материалов. Любая одежда, которая плотно прилегает к коже, должна быть сделана из безопасных материалов, в том числе и купальник. Поэтому одежду для занятия плаванием покупайте только в проверенных специализированных магазинах. Особенно это касается одежды для детей — она тестируется на безопасность особенно тщательно. Так как купальник контактирует с мокрой кожей, ткань должна быть окрашена стойкой краской и не линять в воде. Ваш купальник или плавки линяют? Значит производитель использовал некачественную краску, которая может вызвать аллергическую реакцию. Подбирайте купальник строго по размеру. Если он вам мал, в местах плотного прилегания кожа будет травмироваться, потому что, впитывая воду, она становится менее устойчива к трению. Межклеточные мостики и перегородки разрываются и появляется отек и воспаление, то есть благоприятная среда для размножения бактерий. Утягивающий эффект не всегда уместен. Женщинам надо обязательно следить за тем, чтобы купальник не сдавливал молочные железы. А мужчинам —выбирать модели плавок, не вызывающие дискомфорт в области паха. Во время занятий спортом даже незначительное сдавливание может привести к травме. Важно, чтобы купальник быстро высыхал. Кожа испаряет жидкость, поддерживая естественный теплообмен. И купальник не должен препятствовать этому процессу. Современные синтетические ткани впитывают воду и пропускают воздух. Чем хуже купальник впитывает воду, тем дольше кожа остается влажной, и в области складок начинают размножаться бактерии. К тому же от сырой среды обостряются кожные заболевания, связанные с нарушением липидного слоя, такие как дерматиты и ихтиозы. 2 Мнение спортсменки: «Главное, чтобы купальник помогал вам плыть»
Анна Чекутова кандидат в мастера спорта по плаванию, обладательница двух серебряных медалей на Чемпионате СЗФО по плаванию
Идеальный спортивный купальник должен быть сделан из качественной эластичной ткани и хорошо облегать тело, чтобы минимизировать сопротивление воды. А это в свою очередь влияет на скорость, с которой плывет спортсмен. То есть чем плотнее сидит купальник, тем больше он «помогает» вам плыть. Желательно, чтобы купальник был сделан из ткани, которая быстро высыхает естественным путем. Потому что сушить их на батарее не рекомендуется — материал портится, а краска слезает — а ходить во влажном неудобно да и просто неприятно. Я предпочитаю слитные купальники с широкими лямками — они намного удобнее тонких лямок, не натирают и плотнее прилегают к коже. Остальные детали дизайна — исключительно дело вкуса. У купальника может быть открытая или закрытая спина, сетчатые вставки и разные варианты расцветки. 3 Личный опыт звезды Дарина Дьякова, певица «Купальник должен быть не только удобным, но и красивым» Мы с мужем (супруг Дарины — футболист Виталий Дьяков. Прим.ред.) часто ходим в бассейн. Для плавания лучше всего подходит либо слитный купальник, либо фасона монокини — облегченный вариант сплошного купальника с глубокими вырезами по бокам. Хоть я и предпочитаю модели без уплотненных чашечек, все же лучше, чтобы купальник плотно облегал тело и поддерживал грудь. Ну а если форма бюста требует коррекции, то лучше всего подойдет купальник с чашечками — это удобно и смотрится эффектно. Если говорить про состав ткани, то здесь подойдет классическая лайкра, потому что она облегает и визуально подтягивает тело. Я большой фанат купальников из натуральных тканей — вязаных, например. Но к сожалению, когда такая ткань намокает, она теряет форму и провисает, а потом довольно долго сохнет, поэтому для бассейна лучше всего выбирать купальники из лайкры. Ну а выбирая цвет купальника, я отдаю предпочтения светлым тонам и ярким оттенкам: желтому и коралловому.