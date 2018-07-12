Ещё
Ксения Собчак ищет новую любовь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Собчак ищет новую любовь 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ксения рассказала, что иногда ей очень хочется влюбиться, но она не может обращать внимание на других мужчин, потому что достаточно давно замужем и счастлива в браке.
Чтобы справиться с эмоциями, Собчак обращает внимание на красивые вещи. Одной из таких стал классический плащ бежевого цвета, который телеведущая продемонстрировала своим читателям.
В качестве дополнения Собчак выбрала круглые солнцезащитные очки и туфли болотного цвета на небольшом каблуке. Весь романтичный образ завершает платье в цветочек от известного российского дизайнера.
Поклонники неоднозначно восприняли фразу Собчак о том, что ей хочется влюбиться. Кто-то понял это как шутку, однако, некоторые читатели всерьез подумали, что в семье Ксении разлад, и телеведущая не испытывает сильные чувства к своему мужу.
Russianshowbiz.info: последние новости
Фанаты потеряли грудь Натальи Водяновой Эмма Робертс дала повод для беспокойства Роза Сябитова разозлила фанатов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой3
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»2
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение