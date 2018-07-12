Ксения Собчак ищет новую любовь

Ксения рассказала, что иногда ей очень хочется влюбиться, но она не может обращать внимание на других мужчин, потому что достаточно давно замужем и счастлива в браке.

Чтобы справиться с эмоциями, Собчак обращает внимание на красивые вещи. Одной из таких стал классический плащ бежевого цвета, который телеведущая продемонстрировала своим читателям.

В качестве дополнения Собчак выбрала круглые солнцезащитные очки и туфли болотного цвета на небольшом каблуке. Весь романтичный образ завершает платье в цветочек от известного российского дизайнера.

Поклонники неоднозначно восприняли фразу Собчак о том, что ей хочется влюбиться. Кто-то понял это как шутку, однако, некоторые читатели всерьез подумали, что в семье Ксении разлад, и телеведущая не испытывает сильные чувства к своему мужу.