Мелания Трамп «выгуляла» туфли из картона стоимостью 650 долларов

Каждый образ супруги президента США вызывает повышенное внимание. И не зря, ведь бывшая модель Мелания Трамп знает все о моде. Поэтому она всегда выглядит безукоризненно.

Вот и в очередной раз первая леди США в очередной раз доказала — она следит за фешн-новинками. Поэтому, когда Дональд и Мелания Трамп встретились с журналистами накануне своего вылета с официальным визитом в Бельгию, в объективы фотокамер попали и новые туфли супруги президента.

Дональд и Мелания Трамп

Эти лодочки Christian Louboutin из новой линии обуви и сумок Loubikraft. Модный бренд сделал ставку на экологичность, поэтому туфли Мелании созданы из переработанной крафтовой бумаги и картона, в которые упаковывают обувь и аксессуары. Изюминка новинки в том, что верхний слой туфель выполнен из прозрачного пластика, а второй — из картона и бумаги.

Туфли Christian Louboutin из новой линии Loubikraft

Стоимость одной пары картонных туфель — около 650 долларов. Коллекция эко-обуви уже есть в продаже во все бутики Christian Louboutin. Ее создатели гарантируют, что туфли выдержат любые погодные условия.

А вы бы надели брендовые туфли из картона?