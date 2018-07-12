Ещё
Мелания Трамп «выгуляла» туфли из картона стоимостью 650 долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мелания Трамп «выгуляла» туфли из картона стоимостью 650 долларов 

FashionTime 7 часов назад
Фото: FashionTime
Каждый образ супруги президента США вызывает повышенное внимание. И не зря, ведь бывшая модель Мелания Трамп знает все о моде. Поэтому она всегда выглядит безукоризненно.
Вот и в очередной раз первая леди США в очередной раз доказала — она следит за фешн-новинками. Поэтому, когда Дональд и Мелания Трамп встретились с журналистами накануне своего вылета с официальным визитом в Бельгию, в объективы фотокамер попали и новые туфли супруги президента.
Дональд и Мелания Трамп
Эти лодочки Christian Louboutin из новой линии обуви и сумок Loubikraft. Модный бренд сделал ставку на экологичность, поэтому туфли Мелании созданы из переработанной крафтовой бумаги и картона, в которые упаковывают обувь и аксессуары. Изюминка новинки в том, что верхний слой туфель выполнен из прозрачного пластика, а второй — из картона и бумаги.
Туфли Christian Louboutin из новой линии Loubikraft
Стоимость одной пары картонных туфель — около 650 долларов. Коллекция эко-обуви уже есть в продаже во все бутики Christian Louboutin. Ее создатели гарантируют, что туфли выдержат любые погодные условия.
А вы бы надели брендовые туфли из картона?
FashionTime: последние новости
Принцесса Шарлотта не пустила прессу на крещение младшего брата Тренд сезона: платья с вырезом «лодочкой» как у Меган Маркл Выбирайте купальник, как у Алессандры Амбросио
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой3
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»2
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение