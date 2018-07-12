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Российские модельеры соберутся в Плесе на XIII фестивале «Льняная палитра»
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Российские модельеры соберутся в Плесе на XIII фестивале «Льняная палитра» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ИВАНОВО, 12 июл — РИА Новости. Более 30 коллекций представят российские дизайнеры на XIII фестивале моды «Плес на Волге. Льняная палитра», который стартует в Плесе Ивановской области в пятницу, 13 июля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Основной темой фестиваля в этом году станет «Национальный стиль в современном костюме». В этом году впервые в Плесе состоится презентация коллекции для людей с ограниченными возможностями здоровья, которая разработана с учетом их пожеланий", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что концепция фестиваля на претерпела существенных изменений и будет включать как модные показы, так и цикл выставок. «За годы проведения фестиваля мы убедились, что такой формат оправдан и востребован. И, кроме того, это дает возможность нашим гостям познакомиться с Плесом, его возможностями, чтобы впоследствии, может быть, неоднократно вернуться сюда», — отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова.
Традиционно в рамках фестиваля пройдет вечерний показ коллекций народного художника России Вячеслава Зайцева. В этом году он посвящен 80-летнему юбилею мэтра отечественной моды. Он презентует свой новый бренд детской одежды.
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