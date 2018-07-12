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Plus-size дива Эшли Грэхем без стеснения демонстрирует свои лишние килограммы в мини-бикини
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Plus-size дива Эшли Грэхем без стеснения демонстрирует свои лишние килограммы в мини-бикини 

WMJ.ru 6 часов назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя plus-size-модель Эшли Грэхем поделилась ярким снимком в купальнике.
Несмотря на пышные формы, целлюлит и складки на животе, Эшли Грэхем без стеснения публикует фото в купальнике. Она ни раз признавалась, что любит свое тело и не хотела бы ничего поменять.
Вот и сейчас девушка решила порадовать своих поклонников и поделилась фотографией с пляжа Барселоны. Кажется, plus-size-модель уверенна, что каждая уважающая себя девушка должна иметь не только маленькое черное платье, но и маленькое черное бикини.
Поклонники восхищаются горячим кадром модели: «Ты моя мотивация», «Супер», «Ты очень красивая», «Какое крутое маленькое черное бикини», «Невероятная женщина».
А как тебе новое фото Эшли?
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Фото:Instagram
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