Как выбрать удобную обувь на каблуке, чтобы в ней не только сидеть

Вычислите высоту каблука

Прежде чем отправиться на поиски той самой заветной пары обуви, стоит определить, какова же ваша идеальная высота каблука, который позволит прожить день с легкостью и улыбкой. По мнению ортопедов, идеальную высоту каблука можно определить с помощью простой формулы: делим длину стопы на семь. Поставьте стопу на лист бумаги и сделайте отметки в области пятки и кончика большого пальца. Для чистоты эксперимента и точности расчетов лучше производить замеры утром, когда нога в спокойном состоянии, и вечером, когда она может иметь небольшой отек. Существует еще один способ расчета высоты каблука, однако он требует участия помощника. Рост (в сантиметрах) необходимо разделить на длину ноги (измеряется с внешней стороны бедра — от бедренной кости до пола). Затем от полученного числа отнимаем 1,61 (коэффициент идеального соотношения роста и длины ног). Умножаем получившийся результат на 10 — и получаем высоту повседневного каблука в сантиметрах. Да, метод требует усилий, но он и точнее. Сделайте упражнения

Чтобы понять, насколько вам удобно, поставьте ноги на ширину плеч и попробуйте присесть. Не получилось? Это не ваш вариант. Встаньте на носочки и постарайтесь оторвать пятку от пола хотя бы на несколько сантиметров. Не удается? Продолжайте поиски. Когда вы почти решились на покупку, не торопитесь, походите в примеряемой паре, постойте в ней минут 10–15. Если дискомфорта не возникло, смело берите эти туфли. Оцените, насколько устойчива в них нога. Если вам не слишком удобно даже стоять, то после долгой прогулки легче не станет. Давление должно равномерно распределяться по всей стопе. Кстати, отправляясь в магазин, наденьте вашу самую удобную пару обуви, чтобы сравнить ощущения при примерке.

Оцените колодку

Выбор колодки является, пожалуй, основным моментом при выборе любой обуви. Ни в коем случае не соглашайтесь на компромисс! Давление обуви в области пальцев может нарушить кровообращение (особенно это касается моделей с узкой и вытянутой носочной частью, с врезающимися жесткими краями или ремешками). Пальцы должны иметь возможность шевелиться, а слишком свободное их положение грозит тем, что при ходьбе нога будет скользить по стельке, что может привести к образованию мозолей и натоптышей. Следует с особым вниманием отнестись к выбору размера. Не стоит втискивать ногу в приглянувшиеся туфли на размер меньше. Особенно это актуально в период распродаж, когда от цен кружится голова. Всегда спрашивайте себя: «Купила бы я эту пару обуви по полной стоимости?» Этот вопрос актуален при выборе абсолютно любой вещи. В случае, когда туфли приобретаются к какому-то торжественному мероприятию, имеет смысл совершить пару коротких прогулок в новой обуви, чтобы привыкнуть к ней и оценить ее посадку. Рассмотрите материал

Материал имеет огромное значение. Например, кожа способна к деформации и растяжению, а вот искусственные материалы прочно сохраняют свою форму и не дают возможности разносить обувь. Убедитесь, что стелька выполнена из натурального материала, в идеале имеет мягкую ортопедическую форму. Это поможет снять лишнюю нагрузку со стопы и обеспечит ей комфортное положение как в покое, так и при ходьбе.

Проверьте расположение каблука

Также важно проверить правильность расположения каблука. Он должен находиться непосредственно под центром пятки, тогда вес тела равномерно распределится по стопе, вашим ногам будет комфортно. Изменение угла может добавить чрезмерную нагрузку на свод стопы, колени, тазобедренные суставы и позвоночник. И, конечно, при любой возможности надо давать отдых ногам — снимать туфли. Возможно, каблуки и не самое удобное изобретение моды, но оно способно сделать любой образ ярким, запоминающимся и стильным! Взяв на вооружение наши советы, как выбрать удобную обувь на каблуке, за модными босоножками и туфлями отправляйтесь в магазин обуви, сумок и акссесуаров YourBOX.

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