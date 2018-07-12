Томный взгляд и короткая челка: Ирина Шейк предстала в образе женщины-вамп

32-летняя супермодель Ирина Шейк сменила имидж для новой фотосессии.

Поклонники Ирины Шейк удивлены, как ей получается всегда быть такой разной. Модель любит экспериментировать со своим имиджем, но при этом не перестает сражать всех наповал своей красотой.

В своем Instagram Шейк поделилась фото, где предстала перед всеми в необычном образе. Ирина позирует в маленьком черном платье и шубе, а тонкие пальчики украшает массивное кольцо. Но взгляд притягивает не одежда звезды, а ее новая прическа. Модная короткая челка подчеркивает томный взгляд Ирины, от которого невозможно оторваться.

«Русская краса», «Ты будто богиня», «Шикарная женщина», «Роковая красотка», «Какая энергетика», «Ох, этот взгляд», — восхищаются Ириной поклонники.

А как тебе новый образ модели?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram