Апельсины в авоське стали популярным аксессуаром

Американское издание The Cut составило список необычных модных трендов лета 2018 года, среди которых оказалась авоська с фруктами внутри.

В этом сезоне у популярных фэшн-блогеров появилась новая тенденция: они публикуют фотографии в соцсетях с тремя апельсинами в сумках-авоськах. Одной из них стала Шрадда Сингх (Shraddha Singh), которая поделилась снимком из Португалии.

В число прочих модных трендов вошли нашейные кошельки, «уродливые» кроссовки, галстук боло, шорты-велосипедки, вещи с ярким принтом, похожим на разбрызганные краски, платья с рюшами и сумки-корзинки.

В апреле плетеная сумка-корзина стала одним из модных бестселлеров сезона. Во время недели моды в Нью-Йорке бренд Staud продемонстрировал собственную модификацию популярной сумки-корзины. Аксессуар представляет собой авоську из макраме с кожаной емкостью цилиндрической формы внутри.