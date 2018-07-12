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Апельсины в авоське стали популярным аксессуаром
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Апельсины в авоське стали популярным аксессуаром 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американское издание The Cut составило список необычных модных трендов лета 2018 года, среди которых оказалась авоська с фруктами внутри.
В этом сезоне у популярных фэшн-блогеров появилась новая тенденция: они публикуют фотографии в соцсетях с тремя апельсинами в сумках-авоськах. Одной из них стала Шрадда Сингх (Shraddha Singh), которая поделилась снимком из Португалии.
В число прочих модных трендов вошли нашейные кошельки, «уродливые» кроссовки, галстук боло, шорты-велосипедки, вещи с ярким принтом, похожим на разбрызганные краски, платья с рюшами и сумки-корзинки.
В апреле плетеная сумка-корзина стала одним из модных бестселлеров сезона. Во время недели моды в Нью-Йорке бренд Staud продемонстрировал собственную модификацию популярной сумки-корзины. Аксессуар представляет собой авоську из макраме с кожаной емкостью цилиндрической формы внутри.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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