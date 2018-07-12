Стильная Тина Канделаки уделала невзрачную Меланью Трамп

Тина Канделаки вступила в соперничество с самой первой леди Америки Меланьей Трамп . Телеведущая опубликовала коллаж, на котором изображена с супругой президента США, причем обе оказались облачены в один и тот же наряд.

Соревнование с Меланьей Трамп затеяла Тина Канделаки на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная телеведущая выложила коллаж, на котором запечатлена с первой леди США. Изюминка картинки в том, что обе женщины оказались в одинаковых платьях. «Кому больше подходит это платье: мне или Мелании Трамп? Голосуем! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — обратилась к подписчикам Канделаки.

Судя по отзывам, Тина уверенно выиграла у Меланьи. «Конечно на Тине платье лучше сидит, аккуратная талия! Милания конечно красотка, но в этом платье она как коровушка», «Конечно Вам👍! Кто такая Мелани (((», «Тина красотка 💋😍👍👍👍👍👍 конечно вам идет», «Меланин очень далеко до вашей фигуры.. вы однозначно красотка 👌🏻», «Вам! Куколка! Талия 👍» — высказались восхищенные поклонники.

Однако нашлись и те, кто отдал пальму первенства Меланье Трамп. «Меланья Трамп однозначно лучше. Уж простите 😬», «Тина за Меланию платья донашивает. Прям карьерный рост в гору пошол. 😊», «На Мелании Трамп это платье по-королевски👌👌👌👍👍👍👍А на вас обыденно!Мелания просто роскошная, офигенная👍👍👍», «Мелании идет все!) Тина вам респект ✊» — прокомментировали интернет-пользователи.

Ранее Канделаки раскритиковали за опубликованный ролик, в котором та скачет по дорожке. выполняя физическое упражнение. Почему-то многие подписчики высказали мнение, что чисто эстетически это не очень привлекательно смотрится, и попросили видео удалить.

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