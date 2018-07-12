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Тейлор Свифт украсила обложку Harper’s Bazaar US
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Тейлор Свифт украсила обложку Harper’s Bazaar US 

Fancy Journal 5 часов назад
Фото: Fancy Journal
Американское издание Harper’s Bazaar представило новый августовский номер. Его главной героиней стала певица и обладательница премии Grammy Тейлор Свифт. Автором снимка, украсившего обложку издания, выступил британец Алекси Любомирски. Напомним, именно он был фотографом на свадебной церемонии Меган Маркл и принца Гарри, а чуть ранее сделал их первые официальные портреты в качестве жениха и невесты. Макияж певицы — заслуга Лиза Элдридж, главного визажиста косметического гиганта Lancôme.
Помимо фотосессии, в которой Тейлор примерила образы из осенне-зимних коллекцию Saint Laurent, Gucci, Akris и Dior, внутри читателей ждет интервью певицы с Патти Бойд, популярной в 70-е модели, тусовщицы и бывшей супруги Джорджа Харрисона (из The Beatles) и британского рок-музыканта Эрика Клэптона.
В продажу свежий номер Harper’s Bazaar US поступит 24 июля.
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