Как носили розовый цвет в 50-х?

Сегодня мы даже не задумываемся о гендерном разделении этих двух цветов, но на самом деле так было далеко не всегда. Более того, розовый цвет условно закрепился за девочками, а голубой — за мальчиками только к двадцатому столетию, а это, согласитесь, не такое уж отдаленное прошлое.

Розовый цвет упоминается еще в римской поэзии, хотя, кстати, до русского языка слово «розовый» добралось в качестве заимствования из французского только к XVIII–XIX векам. Тем не менее, в течение столетий никто особо не задумывался о том, чтобы ассоциировать пол ребенка с тем или иным цветом.

Безусловно, мода и культурные аспекты переплетались, влияя друг на друга. Так, например, долгое время голубой цвет был популярен в детской одежде для девочек, потому что Дева Мария зачастую изображалась в голубых одеждах, а розовый, наоборот, использовался в одежде мальчиков, поскольку воспринимался как оттенок красного, символизирующего мужественность и воинственность.

Сегодня у историков и культурологов нет единой версии, что именно стало причиной появления противопоставления розового и голубого, но есть ряд предположений. Например, считается, что к началу двадцатого века оформилась маркетинговая стратегия, чтобы побудить родителей покупать больше детской одежды, но в 1953 году одно политическое событие оказало на популярность розового цвета чрезвычайное влияние!

Супруга президента Дуайта Эйзенхауэра Мейми появилась на церемонии инаугурации в изящном розовом платье. Первая леди славилась не только своим вкусом и бережливостью (говорят, она вырезала купоны на скидки для всего Белого дома!), но и безупречными манерами, образцовой хозяйственностью и любовью к розовому во всем, вплоть до интерьеров и посуды. Тот же Белый дом в прессе иногда называли Розовым дворцом, благодаря ее декораторским предпочтениям! Ну а нежный оттенок розового вскоре стали называть «Розовый Мэйми» в честь нее.

Многие культурологи полагают, что ее образ идеальной женственной хозяйки всерьез повлиял на восприятие розового, прочно связав его с образом женщины в целом. В том же году Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» появилась в образе, ставшем каноническим: платиновая блондинка в атласном ярко-розовом платье.

Ну а в 1957 году триумфальное шествие этого цвета оглушительно закрепил мюзикл «Забавная мордашка» с Одри Хепберн . Think pink, авторитетно заявляли с экрана!

И женщины покупали, шили, украшали свои дома этим цветом, без особой оглядки на возраст, хотя, надо признать, сохранялась (да и сохраняется до сих пор) прямая ассоциация розового и юности.

Особой популярностью пользовались вечернии туалеты в нежно-розовом исполнении, но и верхняя одежда для холодного времени года также нередко встречалась в пастельных розовых тонах.