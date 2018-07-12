13 макси-юбок для жаркой погоды, как у Виктории Бекхэм 

На случай, если вам надоест мини или офисный дресс-код не позволяет обнажать ноги, под рукой всегда должна быть макси-юбка. Например, Виктория Бекхэм носит ее с сандалиями и легкой воздушной блузкой — идеальное сочетание для жарких городских будней. Да и в отпуске такая будет не лишней. Плиссированные ищите у Christopher Kane и Missoni, с запахом (любимый фасон француженок) — у Ganni и Attico, с модным леопардовым принтом — у Saint Laurent, под романтичное настроение подойдет цветочный принт, как у варианта от Emilia Wickstead.