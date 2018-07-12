Бланка Бланко надела самый уродливый купальник этого лета

Такой испортит любую фигуру.

Малоизвестная испанская актриса (хоть кто-то знает, например, фильм «Бермудские щупальца»?) прославилась не благодаря своим ролям, а лишь из-за отсутствия вкуса. Что она регулярно подтверждает: во время фестивалей на красных дорожках, а летом, когда светских мероприятий не так много, — на пляже.

В то время когда все девушки ищут модели бикини, которые скроют даже малейшие недостатки фигуры, Бланка решила поступить ровно наоборот.

Для последнего «морского» образа 37-летняя знаменитость выбрала купальник с безвкусным принтом в виде перьев павлина. И он открывал взгляду явно больше, чем хотелось бы видеть окружающим.

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Да уж, этот павлин выглядели каким-то очень общипанным. Похоже, модный термин «вагиноплатье» обретет своего собрата — «вагинокупальник». Супервысокий вырез бедра, очень узкая нижняя часть, глубокое декольте и разрезы по бокам, да еще и телесный цвет — если бы не узор, казалось бы, что на актрисе и вовсе ничего не надето.

К тому же эта откровенно вульгарная модель абсолютно испортила в общем-то неплохую (для ее возраста) фигуру Бланки. Бедра и ягодицы звезды стали казаться просто безразмерными.

Впрочем, удивляться не стоит. Многие еще помнят, как в прошлом году на красной ковровой дорожке «Оскара» Бланка появилась в ярком черно-желтом платье с глубоким разрезом на подоле. На увеличенном снимке наряда актрисы видно, что вместо трусов она использовала специальную накладку телесного оттенка. Именно она создала эффект «без белья».

Правда, не слишком эстетичная деталь оказалась не самым худшим. Новоявленная звезда «отличилась» еще и тем, что выбрала для красной ковровой дорожки весьма безвкусный туалет, узор на котором очень напоминал обои в викторианском стиле.

А следом на премии «Грэмми» Бланко появилась в чудовищном вечернем туалете. Платье из полупрозрачного тюля телесного оттенка с налепленными на него серебристыми блестками выглядело так, будто актриса сшила его сама за одну ночь. Под туалет звезда надела стринги оттенка ню, которые по задумке актрисы должны были полностью слиться с цветом кожи. Но трусы сильно выделялись под платьем. Возможно, виной тому стал неправильный размер. Нижнее белье Бланко явно было на пару размеров больше необходимого, а потому ткань просто-напросто перекрутилась и сбилась в один большой ком.

Но все же даже эти странные наряды выглядят лучше, чем павлиний купальник, обнажающий все прелести актрисы. А вы бы такой осмелились надеть?

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