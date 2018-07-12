Ещё
12 вещей цвета фуксии, чтобы одеться в розовый с головы до пят, как Селин Дион
Далее:
Читайте также:
Ещё

12 вещей цвета фуксии, чтобы одеться в розовый с головы до пят, как Селин Дион 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Простые смертные едут в аэропорт в трениках и толстовках, а звезды — как будто собираются по трапу самолета подняться сразу на показ мод. Удобное с роскошным, впрочем, иногда сочетается и в их нарядах. Возьмем, к примеру, Селин Дион. Шелковый костюм цвета фуксии Sies Marjan, туфли Manolo Blahnik с оторочкой из нежно-розовых перьев, огромные очки DSquared2 с оправой в тон и сумка Gucci с розовыми деталями — кто, глядя на такую картинку, не уверится окончательно в том, что жизнь прекрасна?
Смотреть вокруг и видеть все исключительно в розовом цвете — привычка не такая уж и плохая. Сохранять оптимизм и жизнерадостность в любых обстоятельствах, как Селин Дион, поможет наша новая подборка.
Harper’s Bazaar: последние новости
Меган Маркл знает, как не выглядеть серой мышкой даже в сером платье Кто станет крестными родителями принца Луи Ничего лишнего: 11 черных бикини как у Эмили Ратаковски
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой3
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»2
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение