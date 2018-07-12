12 вещей цвета фуксии, чтобы одеться в розовый с головы до пят, как Селин Дион

Простые смертные едут в аэропорт в трениках и толстовках, а звезды — как будто собираются по трапу самолета подняться сразу на показ мод. Удобное с роскошным, впрочем, иногда сочетается и в их нарядах. Возьмем, к примеру, Селин Дион. Шелковый костюм цвета фуксии Sies Marjan, туфли Manolo Blahnik с оторочкой из нежно-розовых перьев, огромные очки DSquared2 с оправой в тон и сумка Gucci с розовыми деталями — кто, глядя на такую картинку, не уверится окончательно в том, что жизнь прекрасна?

Смотреть вокруг и видеть все исключительно в розовом цвете — привычка не такая уж и плохая. Сохранять оптимизм и жизнерадостность в любых обстоятельствах, как Селин Дион, поможет наша новая подборка.