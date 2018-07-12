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Модный тандем: Мелания Трамп и Брижит Макрон выбирают контрастные наряды
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Модный тандем: Мелания Трамп и Брижит Макрон выбирают контрастные наряды 

Grazia 4 часа назад
Фото: Grazia
Мелания Трамп и Брижит Макрон приехали вместе с мужьями в Брюссель, где проходит саммит НАТО. Модный тандем произвел фурор благодаря чередованию нарядов. На первую встречу с супруга Дональда Трампа надела темно-синее платье Calvin Klein, а жена президента Франции появилась в белом костюме своего любимого бренда Louis Vuitton.
Сговариваясь или нет, но на ужине Мелания и Брижит вновь появились в контрастных нарядах. Первая леди США выбрала белое узорчатое платье Elie Saab и бежевые лодочки, а супруга Эмануэля Макрона снова отдала предпочтение Louis Vuitton, но на этот раз уже брючному костюму.
К слову, Мелания и Брижит сдружились, когда чета Макрон приезжала в апреле в Вашингтон. Мелания Трамп свободно говорит на францусзком, так что не удивительно, что ей так легко удалось подружиться с Брижит. Кроме того, они обе чувствуют себя некомфортно будучи женами президентов и понимают друг друга как никто другой.
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Женский форум
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