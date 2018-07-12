Модный тандем: Мелания Трамп и Брижит Макрон выбирают контрастные наряды

Сговариваясь или нет, но на ужине Мелания и Брижит вновь появились в контрастных нарядах. Первая леди США выбрала белое узорчатое платье Elie Saab и бежевые лодочки, а супруга Эмануэля Макрона снова отдала предпочтение Louis Vuitton, но на этот раз уже брючному костюму.

К слову, Мелания и Брижит сдружились, когда чета Макрон приезжала в апреле в Вашингтон. Мелания Трамп свободно говорит на францусзком, так что не удивительно, что ей так легко удалось подружиться с Брижит. Кроме того, они обе чувствуют себя некомфортно будучи женами президентов и понимают друг друга как никто другой.