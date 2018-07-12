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65-летняя Брижит Макрон показала, как стильно носить жакет на голое тело
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65-летняя Брижит Макрон показала, как стильно носить жакет на голое тело 

Лиза 3 часа назад
Фото: Лиза
@thebrigittestyle65-летняя Брижит Макрон показала, как стильно носить жакет на голое телоВ Брюсселе в эти дни проходит саммит НАТО. Пока главы государств обсуждают насущные проблемы, первые леди Франции и США демонстрируют небанальные модные наряды. Так, Брижит Макрон (65) не изменяет любимому бренду Louis Vuitton — она появилась на торжественном ужине в брючном костюме от этого модного дома. Любопытная деталь: под жакет Макрон не стала надевать ни боди, ни майку. В качестве аксессуара — тонкая цепочка с кулоном. Таким образом Брижит Макрон не первый раз заставляет говорить о своем смелом стиле. Госпожа Брижит может появиться на официальном приеме в кожаных леггинсах, а на модном показе — в джинсах и повседневном топе.
Что касается Меланьи Трамп, то она в очередной раз сделала ставку на женственность. Супруга Дональда Трампа выбрала для того же ужина белое платье c пышной юбкой от Elie Saab. Первая леди Франции и Америки остановили выбор на совершенно разные нарядах, но каждая сумела себя преподнести, использовав для этого привычный стиль.
Читай также материал Брижит Макрон вызвала недоумение, появившись на Неделе моды в нелепом виде.
@brigittemacron.france
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