Брижит Макрон отказался от мини в пользу смокинга Louis Vuitton 

Вчера вечером Мелания Трамп и Брижит Макрон оказались среди приглашенных на ужин по случаю старта саммита НАТО в Брюсселе. Образы первых леди оказались диаметрально противоположными. Если Миссис Трамп выбрала женственное платье, то мадам Макрон осталась верна своему французскому стилю и предпочла платью и своему любимому мини черно-белый брючный костюм от Louis Vuitton. Напомним, что минувшим вечером Меган Маркл тоже появилась в классической двойке на официальном мероприятии в Дублине. Чем не аргумент к покупке брючного костюма.