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Брижит Макрон отказался от мини в пользу смокинга Louis Vuitton
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Брижит Макрон отказался от мини в пользу смокинга Louis Vuitton 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера вечером Мелания Трамп и Брижит Макрон оказались среди приглашенных на ужин по случаю старта саммита НАТО в Брюсселе. Образы первых леди оказались диаметрально противоположными. Если Миссис Трамп выбрала женственное платье, то мадам Макрон осталась верна своему французскому стилю и предпочла платью и своему любимому мини черно-белый брючный костюм от Louis Vuitton. Напомним, что минувшим вечером Меган Маркл тоже появилась в классической двойке на официальном мероприятии в Дублине. Чем не аргумент к покупке брючного костюма.
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