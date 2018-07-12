Меган Маркл осудили за выход со странной сумкой: что с ней не так?

@meghanmarkle_hd Принцесса нашего времени Меган Маркл (36) восхищает миллионы своих поклонников по всему миру за изысканный стиль и продуманностью деталей. Но не в этот раз.

Во время перелета в Дублин, куда Меган и Гарри отправились на прием в английское посольство в Ирландии, герцогиня взяла с собой элегантную коричневую сумку. Все бы ничего, но она попросту забыла ее распаковать. Папарацци запечатлели упаковку на ножках сумки снизу. Видимо, Меган не заметила этого или просто поторопилась.

Пользователи Сети заметили, что стилисты королевской особы могли бы обратить внимание на эту деталь и предугадать досадный промах.

@meghanmarkle_hd @gillianmonaghandesigns

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