Ещё
Меган Маркл осудили за выход со странной сумкой: что с ней не так?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меган Маркл осудили за выход со странной сумкой: что с ней не так? 

Лиза 3 часа назад
Фото: Лиза
@meghanmarkle_hd  Принцесса нашего времени Меган Маркл (36) восхищает миллионы своих поклонников по всему миру за изысканный стиль и продуманностью деталей. Но не в этот раз.
Во время перелета в Дублин, куда Меган и Гарри отправились на прием в английское посольство в Ирландии, герцогиня взяла с собой элегантную коричневую сумку. Все бы ничего, но она попросту забыла ее распаковать. Папарацци запечатлели упаковку на ножках сумки снизу. Видимо, Меган не заметила этого или просто поторопилась.
Пользователи Сети заметили, что стилисты королевской особы могли бы обратить внимание на эту деталь и предугадать досадный промах.
@meghanmarkle_hd  @gillianmonaghandesigns
Читай также: Меган Маркл появилась в платье-копии свадебного наряда.
Лиза: последние новости
Стало известно, какой раритетный подарок принц Гарри сделал племяннику на крестины 65-летняя Брижит Макрон показала, как стильно носить жакет на голое тело 46-летняя Анна Нетребко показала лучшее вечернее платье для полных женщин
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой3
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»2
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение