Битва платьев: Тина Канделаки VS Мелания Трамп

Телеведущая сама попросила сравнить ее с первой леди США.

Если раньше, в доинстаграмовские времена, выход двух знаменитостей в одном и том же наряде оборачивалось модным конфузом, то теперь это — лишний повод для публикации, которая может собрать много лайков. Вот как у Тины Канделаки : телеведущая заметила, что надела на съемку платье в точности, как у Мелании Трамп, и предложила подписчикам ее Instasgram выбрать, на ней или на первой леди Америки оно сидит лучше. И пост всего за несколько часов понравился более 40 тысячам фолловеров!

А вот насчет того, кому обновка идет больше, мнения ее поклонников неогжиданно разделились…

#fashionбаттл Кому больше подходит это платье: мне или Мелании Трамп? Голосуем!

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

12 Июл 2018 в 12:34 PDT Удивительно, но далеко не все проголосовали за Тину, несмотря на то, что это ее страничка: множества комплиментов удостоилась и Мелания. Это может говорить о том, что фанаты у Канделаки — люди деликатные и хотели сделать приятное и той, и другой даме. Отметим, что, на наш субъективный взгляд, наряд все же чуть лучше сидит на российской знаменитости.

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Во-первых, генеральный продюсер «Матч ТВ» дополнила его стильными часами, в то время, как супруга Дональда Трампа отказалась от аксессуаров. Во-вторых, у Тины рисунок на туфлях удачно перекликается со вставкой платья на груди, а белые шпильки Мелании смотрятся немного скучновато. Ну и в-третьих, и это обидно, у Трамп из-за кроя нижней части как будто виднеется живот, которого, на самом деле нет, а вот на Канделаки все тютелька в тютельку.

Но главное слово, конечно же, за вами. Предлагаем проголосовать!

Принять участие в опросе «На ком платье сидит лучше?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Образ дня: Тина Канделаки показала, как носить розовый

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