Коллекцию нот представили в музыкальном зале библиотеки на Алтушке

В музыкальном зале библиотеки искусств, расположенной на Алтуфьевском шоссе, представлена коллекция нот и музыкальных изданий, ознакомиться с которыми могут все желающие.

Об этом сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов.

— Приятно видеть у нас читателей с музыкальным образованием и любовью к искусству. Возможность найти и тут же сыграть давнее любимое произведение вызвала искреннюю радость посетителей. Приходите и вы! — приглашает Олег Климов.

Напомним, библиотека № 57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. Время работы: со вторника по субботу с 12.00 до 22.00, в воскресенье с 12.00 до 20.00, понедельник — выходной. (ео)