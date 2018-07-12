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Коллекцию нот представили в музыкальном зале библиотеки на Алтушке
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Коллекцию нот представили в музыкальном зале библиотеки на Алтушке 

Управа Алтуфьевского района 33 минуты назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В музыкальном зале библиотеки искусств, расположенной на Алтуфьевском шоссе, представлена коллекция нот и музыкальных изданий, ознакомиться с которыми могут все желающие.
Об этом сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов.
— Приятно видеть у нас читателей с музыкальным образованием и любовью к искусству. Возможность найти и тут же сыграть давнее любимое произведение вызвала искреннюю радость посетителей. Приходите и вы! — приглашает Олег Климов.
Напомним, библиотека № 57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. Время работы: со вторника по субботу с 12.00 до 22.00, в воскресенье с 12.00 до 20.00, понедельник — выходной. (ео)
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