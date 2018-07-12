Топ-модели, открывшие собственные модные бренды

Модельная карьера не может длиться вечно: рано или поздно все девушки, успешные на подиуме, начинают заниматься чем-то другим. Не только из-за возраста — однообразие тоже надоедает. Обычно из моделинга уходят в актрисы или певицы, (старомодный вариант «в жены», кстати, не так уж и популярен) иногда — в писательницы и политические активистки. Мы же вспоминаем тех подиумных красавиц, которые решили встать по другую сторону баррикад — и стали дизайнерами.

Лили Коул

Британка с круглым личиком фарфоровой куклы на подиумах мы не видели уже давно — в какой-то момент Лили Коул решила, что на экране будет смотреться лучше, и переквалифицировалась в актрисы. А теперь к ее послужному списку добавился еще и статус соосновательницы эко-марки очков Wires. Очки нового бренда (лицом которого стала, конечно, сама Коул) уже можно купить в Selfridges.

Лия Кебеде была одной из первых героинь модельной индустрии, свое влияние использовавших для благотворительности. Муза Тома Форда активно рассказывала людям о проблемах женщин Африки и работала с организациями, помогоающими африканским матерям. А потом запустила и собственный проект — марку одежды Lemlem. Коллекции бренда вдохновлены культурой и традициями родной для модели Эфиопии, а в основе каждой — традиционные техники окрашивания тканей, плетения и вышивки от местных ремесленниц. Часть выручки от продаж идет, разумеется, на благотворительность — программы помощи женщинам и детям Африки.

Когда Агнесс Дейн в нулевых впервые появилась на подиуме, она носила короткую пергидрольную пикси, красила брови в насыщенный черный и со всех сторон казалась идеальным британским панком. С моделингом Дейн завязала уже давно и с тех пор сменила много причесок и родов деятельности, — была и певицей, и актрисой, причем довольно-таки успешной. А несколько лет назад запустила еще и собственный бренд Title A — полноценную марку одежды, в которой буйный панк окончательно уступил место андрогинному сдержанному минимализму.

Магдалена Фраковяк