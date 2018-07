Секреты стиля француженки Жанны Дамас

Жакет правит бал Жакет — один из любимых предметов гардероба Жанны. Девушка умело сочетает его с различными нарядами. Особенно часто при помощи пиджака француженка обыгрывает простой комплект из джинсов прямого кроя и однотонной футболки — так по-французски. Завершить образ помогают минималистичные золотые украшения и модная сумка-ведро.

Платье миди

A little party never killed nobody точно так же, как и платье миди. Это на личном опыте доказывает Дамас. Модный инфлюенсер и дизайнер обожает модели на запах, с крупными пуговицами и различным принтом. На цвета девушка тоже не скупится: нежно-голубой, салатовый, красный и черный.

Деним всему голова

Изюминка француженок кроется в их умении носить джинсы по-королевски. Так, Жанна сочетает джинсы «скинни» с приталенным топом из бархата, белой блузкой с оборками, или вообще разъезжает на велосипеде в обтягивающем джинсовом комбинезоне.

Плетеная обувь и аксессуары

В руках Жанны этим летом вы часто найдете плетеные сумки-корзинки. Девушка их просто обожает, а они помогают дополнить ее и без того стильные и элегантные образы. Блогер носит их с легкими летними платьями и джинсами.

Вельветовые брюки

Заметка на будущую осень — вельветовые брюки коричневого цвета. Весь прошлый сезон Жанна в них буквально жила, и мы решили, что они должны остаться с нами еще на один год. Комплект девушка собирает из белой водолазки или красного топа, а также иногда меняет брюки на вельветовый комбинезон. Добавьте к этому обувь в тон и крутую сумку и ждите звонок от Симона Порта Жакмю, с которым Жанна уже очень давно дружит.