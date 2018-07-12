Ещё
Секреты стиля француженки Жанны Дамас
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секреты стиля француженки Жанны Дамас 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Жакет правит бал  Жакет — один из любимых предметов гардероба Жанны. Девушка умело сочетает его с различными нарядами. Особенно часто при помощи пиджака француженка обыгрывает простой комплект из джинсов прямого кроя и однотонной футболки — так по-французски. Завершить образ помогают минималистичные золотые украшения и модная сумка-ведро.
Платье миди
A little party never killed nobody точно так же, как и платье миди. Это на личном опыте доказывает Дамас. Модный инфлюенсер и дизайнер обожает модели на запах, с крупными пуговицами и различным принтом. На цвета девушка тоже не скупится: нежно-голубой, салатовый, красный и черный.
Деним всему голова
Изюминка француженок кроется в их умении носить джинсы по-королевски. Так, Жанна сочетает джинсы «скинни» с приталенным топом из бархата, белой блузкой с оборками, или вообще разъезжает на велосипеде в обтягивающем джинсовом комбинезоне.
Плетеная обувь и аксессуары
В руках Жанны этим летом вы часто найдете плетеные сумки-корзинки. Девушка их просто обожает, а они помогают дополнить ее и без того стильные и элегантные образы. Блогер носит их с легкими летними платьями и джинсами.
Вельветовые брюки
Заметка на будущую осень — вельветовые брюки коричневого цвета. Весь прошлый сезон Жанна в них буквально жила, и мы решили, что они должны остаться с нами еще на один год. Комплект девушка собирает из белой водолазки или красного топа, а также иногда меняет брюки на вельветовый комбинезон. Добавьте к этому обувь в тон и крутую сумку и ждите звонок от Симона Порта Жакмю, с которым Жанна уже очень давно дружит.
SNCmedia.ru: последние новости
Полный деним: создаем джинсовые тотал-луки 3 летних наряда для дождливой погоды To do list: какие принты забыть, а какие полюбить этим летом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой3
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»2
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение