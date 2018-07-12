Как сшить юбку из джинсов: 5 мастер-классов разной сложности

1. Юбка из джинсов — классический вариант: мастер-класс

Фото: petitejosette.blogspot.com Фото: hollisterco.com Фото: gingerhendrix.com Фото: thecrafterpreneur.com Первый способ — классический. Воспользовавшись этими инструкциями, вы можете своими руками сшить из джинсов юбку длиной до колена, чуть ниже или немного выше, прямую юбку, чуть зауженную или немного расклешённую. Длина юбки зависит от вашего желания. Ширина — от покроя джинсов и ширины клиньев, которые вы вставите в юбку. Из узких джинсов с неширокими клиньями (или одним, спереди) выйдет юбка-карандаш, из расклешённых джинсов с широкими клиньями — А-образная юбка, или юбка-колокол. Для прямой или немного зауженной модели вы можете не вставлять клин сзади: получившийся разрез будет выполнять роль шлицы. Низ юбки вы можете подшить или оставить необработанным.

Итак, вам потребуется:

— пара джинсов;

— портновские ножницы;

— булавки;

— распарыватель;

— швейная машина и нитки.

1. Определитесь с длиной будущей юбки, добавьте около 3 см и отрежьте штанины джинсов на нужной длине.

2. Распорите шаговые швы штанин.

3. Распорите средние швы спереди и сзади.

4. Наложите части штанин одну на другую, постаравшись сформировать плоское полотно. Обратите внимание: если распороть средние швы не слишком высоко, у вас получится более расклешённая юбка. Если же подпороть швы повыше и сделать нахлёст больше, то можно сформировать более узкую юбку.

5. Прострочите швы спереди и сзади.

6. Из отрезанных частей штанин вырежьте 2 детали для клиньев. Если вы хотите разрез сзади оставить как шлицу, вам потребуется 1 деталь.

7. Приложите ткань для клина с изнанки к юбке спереди, как показано на фото. Приколите булавками.

8. Пристрочите деталь спереди по сохранившимся линиям строчек джинсов.

9. Повторите для задней части юбки, если вы не хотите оставить разрез. Если вы оставляете шлицу, обработайте края разреза, прострочив по сохранившимся линиям строчки джинсов.

10. С изнанки обрежьте лишнюю ткань.

11. Подровняйте низ юбки.

12. При желании обработайте низ.

Фото и источник: makeit-loveit.com 2. Юбка из джинсов — вариант с клином со швом: мастер-класс

В целом этот вариант превращения джинсов в юбку похож на описанный выше классический. Разница — в клиньях: если выкроить их из участка штанин со швом, юбка получается немного иной.

Вам потребуется:

— пара джинсов;

— распарыватель;

— ножницы;

— булавки;

— швейная машина и нитки.

1. Определитесь с длиной юбки и обрежьте штанины.

2. Распорите шаговые швы и частично средние швы.

3. Вырежьте клинья из отрезанных штанин, как показано на фото. Один клин приколите к юбке спереди.

4. Пристрочите клин по сохранившимся линиям швов.

5. Сзади оформите клин немного иначе — см. фото.

6. Пристрочите клин сзади — и готово.

Фото и источник: simplysewingmag.com P. S. По этому же принципу можно сшить из джинсов юбку-макси. Для неё вам потребуется две пары джинсов, подходящих по цвету. Длинные клинья в этом случае вырезаются из штанин второй пары джинсов.

Фото: mimigstyle.com Фото: cocozini.com 3. Делаем из джинсов джинсовую мини-юбку с разрезами: мастер-класс

Этот вариант подойдёт для юбки-мини. Такую юбку лучше делать из довольно свободных джинсов с не слишком низкой посадкой. Низ юбки можно оставить необработанным и даже специально слегка обтрепать.

Вам потребуется:

— пара джинсов;

— портновские ножницы;

— распарыватель;

— булавки;

— швейная машина и нитки.

1. Определитесь с длиной будущей юбки и обрежьте штанины джинсов на соответствующей длине.

2. Распорите шаговые швы штанин джинсов.

3. Распорите средний шов джинсов спереди и сзади. Закончите распарывать швы там, где они становятся прямыми.

4. Наложите спереди одну часть джинсов на другую, как показано на фото. Постарайтесь сформировать максимально плоское полотно (если нужно, подпорите ещё средний шов). Сколите части джинсов булавками.

5. Подобным же образом поступите с задней частью будущей юбки.

6. Прострочите по сторонам разрезов и по линии швов джинсов.

7. С изнанки обрежьте лишнюю ткань.

8. Подровняйте ножницами низ юбки.

9. Низ юбки слегка обтрепите. Готово!

Фото и источник: abeautifulmess.com 4. Делаем юбку из джинсов: самый простой мастер-класс

Этот вариант подойдёт, если не хочется возиться с распарыванием швов. В целом он повторяет два предыдущие мастер-класса, разница в том, что швы не распарываются: ткань надо аккуратно отрезать рядом со швом. Понятнее — в видео:

5. Делаем юбку из джинсов: мастер-класс посложнее

Если вы хотите, чтобы внешний вид юбки никак не намекал на то, что она переделана из джинсов, потрудиться придётся подольше: надо будет отрезать части джинсов, по сути, вновь выкроив некоторые элементы юбки. Поэтому джинсы лучше взять большие, например, мужские широкие, притом — большого размера.