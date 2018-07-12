Модели танцуют в клубе в новой кампании Givenchy

В марте Givenchy показали коллекцию осень-зима 2018 Noir, а сейчас выпустили к ней кампанию. Она состоит из фото и видео из коротких черно-белых сюжетов, на которых модели танцуют в клубах под немецкую, французскую и японскую речь. В съемках приняли участие модели Сохен Юнг, Каролин Уолтер Тэми Глосер и другие. Снял кампанию фотограф Стивен Мейзел. «Я хотела запечатлеть разнообразие современных пар. На шумной сцене или переполненном танцполе они все равно находят друг друга и устремляются в темноту», — прокомментировала ролик креативный директор Givenchy Клэр Уайт Келлер.

Предыдущую кампанию Givenchy можно посмотреть тут.