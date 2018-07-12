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Тина Канделаки устроила модную битву с Меланией Трамп и одержала победу
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Тина Канделаки устроила модную битву с Меланией Трамп и одержала победу 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Подписчики Тины Канделаки высоко оценили стиль любимицы.
42-летняя Тина Канделаки для многих является иконой стиля и примером для подражания. Но и у нее есть кумир. Это — Первая леди США, 48-летняя Мелания Трамп. Восхищение так велико, что в честь бывшей модели Тина даже назвала свою дочь.
Сегодня Канделаки опубликовала в блоге пост, в котором виртуально «сразилась» с любимицей. «Кому больше подходит это платье: мне или Мелании Трамп? Голосуем», — написала она.
Подписчики высоко оценили стиль любимицы, особенно отметив выбор обуви. При почти равном количестве голосов Тину все же сочли более яркой.
А как считаете вы?
Фото: instagram
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