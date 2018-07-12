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Американцы похвалили российское нижнее белье
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Американцы похвалили российское нижнее белье 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американский Vogue похвалил новый российский бренд нижнего белья Irma за запуск «уютной, удобной и сексуальной» линии бюстгальтеров и трусов для разных типов фигуры.
По мнению издания, на сегодняшний день рынок женского белья в России наводнили «причудливые кружева и жесткие косточки». Однако один из немногих бодипозитивных производителей Irma представил широкий ассортимент классических однотонных бюстгальтеров и спортивных топов из ткани-стретч.
В качестве моделей для лукбука были приглашены женщины с разными пропорциями тела. По словам создателей компании, которые пожелали остаться анонимными, Irma — сильное название, которое отражает дух их марки.
Нижнее белье доступно в трех цветах: черном, белом и красном. Приобрести его можно в Instagram-аккаунте бренда по цене от 25 до 55 долларов.
В апреле plus-size модель Джессика Вэндер Лихи рассказала о дискриминации, которую ей постоянно приходилось терпеть на протяжении 10-летней карьеры. «Несмотря на то, что движение бодипозитив сейчас очень распространено, полные модели все равно остаются в меньшинстве. Крупные женщины все еще воспринимаются смешными, счастливыми и безобидными», — пожаловалась Лихи.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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