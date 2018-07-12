Анфиса Чехова похвасталась роскошными аксессуарами

Анфиса провела отпуск в Хорватии и вернулась в восторге. Не только от природных красот, но и от мужчин. «Это информация для девушек, которые находятся в поисках своей половины: хорватские мужчины умеют галантно ухаживать, восхищаются русскими. А еще они верные мужья и великолепные отцы, поэтому процент разводов в их семьях очень маленький», — сообщила в Инстаграме телеведущая (сама, кстати, незамужняя). Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Платье-халат с запахом — весьма актуальная в этом сезоне модель. Нарочитую простоту наряда Анфиса удачно разбавила роскошными аксессуарами: золотыми туфлями-лодочками и клатчем с золотой отделкой. Как раз тот случай, когда шик-блеск смотрится очень кстати. Я бы еще немного поколдовала с прической, добавив ей объема, но это уже дело вкуса.