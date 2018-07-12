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Анфиса Чехова похвасталась роскошными аксессуарами
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Анфиса Чехова похвасталась роскошными аксессуарами 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анфиса Чехова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета
Анфиса провела отпуск в Хорватии и вернулась в восторге. Не только от природных красот, но и от мужчин. «Это информация для девушек, которые находятся в поисках своей половины: хорватские мужчины умеют галантно ухаживать, восхищаются русскими. А еще они верные мужья и великолепные отцы, поэтому процент разводов в их семьях очень маленький», — сообщила в Инстаграме телеведущая (сама, кстати, незамужняя). Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Платье-халат с запахом — весьма актуальная в этом сезоне модель. Нарочитую простоту наряда Анфиса удачно разбавила роскошными аксессуарами: золотыми туфлями-лодочками и клатчем с золотой отделкой. Как раз тот случай, когда шик-блеск смотрится очень кстати. Я бы еще немного поколдовала с прической, добавив ей объема, но это уже дело вкуса.
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Женский форум
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