Мелания Трамп и Брижит Макрон: кто выглядел эффектней на саммите в Брюсселе

Вчера в Брюсселе открылся саммит НАТО , куда приехали главы 29 государств. Президенты и премьер-министры разных стран обсуждали рабочие моменты в то время, как их жены находились в музыкальной академии в Ватерлоо. После супруги воссоединились на общей встрече. Все внимание в тот день было приковано к Мелании Трамп и Брижит Макрон . Две первых леди успели сменить несколько нарядов и посоревноваться в их эффектности.

На встречу в музыкальной академии Мелания пришла в темно-синем платье Calvin Klein за 2430 долларов. Брижит Макрон выбрала более классический наряд — юбку и пиджак белого цвета от Louis Vuitton

Когда первые леди присоединились к своим мужьям, на них уже были другие наряды. Мелания сменила темно-синее платье на белое Elie Saab, а Брижит блеснула в брючном костюме.

Мелания Трамп в модном платье-рубашке оказалась в центре внимания

A post shared by #BrigitteMacron.France? (@brigittemacron.france) on Jul 11, 2018 at 4:35pm PDT