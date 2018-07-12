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Мелания Трамп и Брижит Макрон: кто выглядел эффектней на саммите в Брюсселе
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Мелания Трамп и Брижит Макрон: кто выглядел эффектней на саммите в Брюсселе 

Журнал ОК! 14 часов назад
Вчера в Брюсселе открылся саммит НАТО, куда приехали главы 29 государств. Президенты и премьер-министры разных стран обсуждали рабочие моменты в то время, как их жены находились в музыкальной академии в Ватерлоо. После супруги воссоединились на общей встрече. Все внимание в тот день было приковано к Мелании Трамп и Брижит Макрон. Две первых леди успели сменить несколько нарядов и посоревноваться в их эффектности.
#thankyou for a warm welcome #Belgium?
A post shared by First Lady Melania Trump (@flotus.melania) on  Jul 11, 2018 at 9:23am PDT  На встречу в музыкальной академии Мелания пришла в темно-синем платье Calvin Klein за 2430 долларов. Брижит Макрон выбрала более классический наряд — юбку и пиджак белого цвета от Louis Vuitton.
@flotus at the Queen Elizabeth Music Chapel? #trump #melaniatrump #flotus45
A post shared by firstfamilytrumps! (@firstfamilytrumps) on  Jul 11, 2018 at 8:02am PDT  Когда первые леди присоединились к своим мужьям, на них уже были другие наряды. Мелания сменила темно-синее платье на белое Elie Saab, а Брижит блеснула в брючном костюме.
Мелания Трамп в модном платье-рубашке оказалась в центре внимания
Dîner de Gala de l'OTAN à Bruxelles. Melania Trump portait une splendide robe Elie Saab et Brigitte Macron un tailleur bicolore Louis Vuitton. #brigittemacron #melaniatrump #firstlady #eliesaab #louisvuitton
A post shared by #BrigitteMacron.France? (@brigittemacron.france) on  Jul 11, 2018 at 4:35pm PDT
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