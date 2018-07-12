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15 летних вещей с цветочным принтом, которые надо носить прямо сейчас
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15 летних вещей с цветочным принтом, которые надо носить прямо сейчас 

SNCmedia.ru 7 часов назад
Фото: SNCmedia.ru
Обувь
Этим летом меняем черные босоножки на яркие ботильонами или мюли из джинсовой ткани с вышивкой как у Ballin. А можно дождаться выпуска коллекции из коллаборации Puma и Outlaw Moscow и заполучить модные черные кроссовки с цветной вышивкой по бокам. С такой обувью любой наряд получится очень стильным.
Сумка
Акцент в образе в виде сумки с цветочным принтом — выигрышное дело. Если боитесь ярких цветов, то разбавить спокойный образ как раз-таки помогут такие аксессуары.
Платье
Летнее настроение создадут платья. Это может быть длинный сарафан на бретелях с мелким цветочным принтом или короткое платье свободного кроя с милыми ромашками, в котором можно кататься на скейте или гулять дни напролет.
Топ  Не знаете, что носить с шортами или джинсами? Правильным ответом на этот вопрос будут блузки и рубашки. Подберите актуальный в этом сезоне топ на запах или удлиненную рубашку. А о наряде на вечер позаботились Roland Mouret, которые создали шикарный кроп-топ из шелка с объемными рукавами и открытыми плечами.
Юбка
Для похода на работу в жаркий сезон подойдет юбка миди, которая подойдет и для белой рубашки, однотонного топа и даже жакета. Интересные модели можно найти у Paul & Joe Sister, Asos и многих других брендов. А вот юбка Isa Arfen сразила нас наповал: дизайнер сочетает в одной вещи сразу два тренда — горох и цветы. Настоящий must have сезона.
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