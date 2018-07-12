Похорошевшую Волочкову не узнали одетой

Балерина Анастасия Волочкова наконец-то угодила поклонникам. Танцовщицу впервые за долгое время наперебой хвалили в Сети.

Королева шпагата Анастасия Волочкова мастер провоцировать интернет-обывателей. Она без зазрения совести дразнит завистниц шикарными ювелирными украшениями, которые, по ее словам, получает от богатого кавалера, раздражает демонстрацией шикарного убранства своего дома, беззастенчиво демонстрирует фигуру в купальнике и постоянно намекает в комментариях на свое финансовое, физическое и интеллектуальное превосходство.

Естественно, критики в ее сторону льется очень много. Злопыхатели не покладая рук поливают звезду балета грязью и придумывают ей обидные прозвища. На фоне постоянного негативного флера, который окружает Анастасию в соцсетях, поток хвалебных од о Волочковой выглядит поистине экстраординарным событием.

Лавину комплиментов в сторону Насти вызвало, казалось бы, ничем не примечательное фото, которое танцовщица опубликовала в своем Instagram. На снимке звезда запечатлена в студии популярного ток-шоу. Волочкова облачена в классическое бежевое платье-футляр с кружевным принтом по бокам и черные босоножки. Балерине сделали аккуратную укладку и ненавязчивый макияж.

Пользователи Сети остались довольны скромным (по меркам Волочковой) внешним видом звезды. Интернет-общественность завалила комментарии под снимком восторгами. «Очень хорошо в таком платье😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «Какая милая! Без шпагата вам лучше Анастасия!», «Вау! Какая вы красивая!», «Настя носи одежду именно этой длины, очень хорошо)», «Ну, нет, ну красивая же…стройная, длинноногая, волосы хорошо уложены, платье по фигуре идеально подобрано. Правда, ну все хорошо! Еще бы туфли хорошенькие, лаконичные, лодочки, была бы просто бомба!», «Отлично платье сидит на Вас, Анастасия. Это ваша модель. Очень стильно и женственно», «Ого такая пострайневшая 😍», «Платье очень идет вам, выгодно преподносит фигуру👍👍👍 Побольше бы таких образов и Вы будете 💣💣💣», — писали восторженные фолловеры.

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