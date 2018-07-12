Снова лето: 8 шорт, которые отлично подойдут для города

Лето вернулось неожиданно, словно никуда и не уходило. Но к таким приятным новостям мы готовы всегда: куртки уже отправились назад на антресоли, зонтики — на свое законное место где-то за шкафом, а джинсы — на дальнюю полку. И пусть ноги белы как снег и ничуть не загорели, мы все равно агитируем за шорты — самый удобный предмет летнего гардероба.

Крохотные джинсовые шортики предлагаем оставить Instagram-моделям — обратите внимание на более свободные силуэты. Яркие тропические принты, стилизация под элемент пижамного костюма, спортивные детали или отсылки к офисному стилю — выбор ограничен только вашей фантазией.