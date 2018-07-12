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Какой будет совместная коллекция Burberry и Opening Ceremony
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Какой будет совместная коллекция Burberry и Opening Ceremony 

Harper’s Bazaar 7 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Риккардо Тиши жжет — не успел дизайнер вступить на пост креативного директора Burberry после внезапной отставки Кристофера Бейли, как уже наделал немало шуму в индустрии. Так, на минувшей неделе дизайнер объявил о коллаборации с Vivienne Westwood, сообив своим подписчикам в Instagram: «Вивьен Вествуд была одним из первых дизайнеров, которая вдохновила меня самого стать дизайнером. Когда я начал работать в Burberry, я знал, что это идеальная возможность сделать что-то вместе. Она — бунтарка, панк, она неповторима в своем уникальном представлении британского стиля, который вдохновил многих из нас. Я невероятно горжусь тем, что мы будем создавать вместе». Далше больше — сегодня стало известно о еще одном проекте Тиши — выпуске совместной коллекции с Opening Ceremony. Новинки увидят свет уже в эту пятницу — ждать осталось всего ничего, однако основатели бренда Кэрол Лим и Умберто Леон решили обрадовать нетерпеливых поклонников и накануне релиза опубликовали в соцсетях анонс нового проекта с образцовыми бритоголовыми рейверами в объективе.
Публикация от Opening Ceremony (@openingceremony) 11 Июл 2018 в 12:09 PDT
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