Prada выпустили самую красивую короткометражку лета — «Summer Illusions» с музой Гаспара Ноэ

К выходу новой pre-fall коллекции Prada сняли короткометражный фильм — и он отличается от всех последних кампаний марки. Здесь нет неоновых вывесок, комплектов для мотогонок, «агрессивных» роботов и виртуальных моделей — только природа португальского района Компорта, где гуляют, играют в прятки и загорают влюбленные — Аоми Муйок , муза Гаспара Ноэ, и Дилан Моран из Elite Model Management.

Для съемок «Summer Illusions» бренд отказался от ключевых вещей из новой коллекции (например, сумок с динозаврами, которые мы уже так полюбили) и обошелся бланковыми сорочками, клетчатыми платьями, цветочными кросс-боди и архитектурными рубашками. Несмотря на то, что вещи показывают крупным планом, короткометражка похожа не на рекламу, а на ностальгический арт-клип.