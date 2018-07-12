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Prada выпустили самую красивую короткометражку лета — «Summer Illusions» с музой Гаспара Ноэ
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Prada выпустили самую красивую короткометражку лета — «Summer Illusions» с музой Гаспара Ноэ 

Собака.ru 7 часов назад
Фото: Собака.ru
К выходу новой pre-fall коллекции Prada сняли короткометражный фильм — и он отличается от всех последних кампаний марки. Здесь нет неоновых вывесок, комплектов для мотогонок, «агрессивных» роботов и виртуальных моделей — только природа португальского района Компорта, где гуляют, играют в прятки и загорают влюбленные — Аоми Муйок, муза Гаспара Ноэ, и Дилан Моран из Elite Model Management.
Для съемок «Summer Illusions» бренд отказался от ключевых вещей из новой коллекции (например, сумок с динозаврами, которые мы уже так полюбили) и обошелся бланковыми сорочками, клетчатыми платьями, цветочными кросс-боди и архитектурными рубашками. Несмотря на то, что вещи показывают крупным планом, короткометражка похожа не на рекламу, а на ностальгический арт-клип.
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