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«В нашей семье пополнение»: Анна Хилькевич похвасталась новой иномаркой
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«В нашей семье пополнение»: Анна Хилькевич похвасталась новой иномаркой 

Eva.ru 34 минуты назад
Фото: Eva.ru
31-летняя звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич сообщила о пополнении в своей семье. Нет, пока речь идет не о рождении второго ребенка, которого ждет популярная актриса. Она заявила, что стала обладательницей роскошного автомобиля, что принялись обсуждать в социальных сетях.
Пока «простые смертные» трудятся в поте лица и беспокоятся о повышении пенсионного возраста, знаменитости не прекращают рассказывать о шикарном образе жизни и материальных благах, о которых большая часть людей может только мечтать. На этот раз предметом обсуждения многочисленных критиканов стала новая иномарка, которая появилась у известной актрисы Анны Хилькевич. Беременная красавица опубликовала несколько снимков рядом с роскошным автомобилем Infiniti белого цвета. Его стоимость — свыше 5 миллионов рублей. Примечательно, что ранее телезвезда была обладательницей черной машины этой японской марки. Предугадывая вопросы фанатов, Хилькевич обозначила ситуацию: «В нашей семье пополнение в прямом и в переносном… Помыли черную машину — получили белую, это любовь с первого взгляда».
Актрису позабавило, что она надела платье в тон новой машине, хотя изначально не знала о сюрпризе, который ее ожидал. Хвастовство Анны вызвало шквал негодования в сети. Многие недоумевают, почему педагоги и врачи не могут себе позволить и половины того, что доступно представителям шоу-бизнеса. Вопрос, конечно, риторический, потому Хилькевич не стала реагировать на негативные отзывы: «Я бы тоже так веселилась, если бы мне машину подарили, можно даже на пару классов ниже». «Класс, вот это подарок, завидую!» «Ага, заработала она, сколько людей в поте лица трудятся, жизни спасают, детей учат, но не могут купить даже отечественную машину, а тут…» «Как не стыдно, кризис, а у нее такие автомобили». «Хороший у вас муж, что такие роскошные презенты может позволить себе!» «Анечка, вы большая молодец, собственным трудом заработали на такой автомобиль!» «Не завидуйте, работайте и у вас все будет!»
Анна Хилькевич не уточняла, кто подарил ей иномарку, но, по всей вероятности, та досталась ей от супруга Артура Волкова, вместе с которым она воспитывает дочь Арианну и ждет рождения еще одного ребенка. Недавно аналогичными презентами от своих избранников в одночасье похвастались две бывшие участницы «Дома-2» Анастасия Лисова и Нелли Ермолаева.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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