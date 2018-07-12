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Народное творчество: 12 необычных аксессуаров из бисера и бус
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Народное творчество: 12 необычных аксессуаров из бисера и бус 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Увидев сумку Zara, сплетенную из ярких красных бусин, мы сразу поняли: у соломки на посту главного материала для летних аксессуаров появился конкурент. И провели исследование рынка. Теория подтвердилась — бисера и бусин в коллекциях самых разных брендов действительно целые россыпи. Встречаются и бисерные патчи, и расшитые бисерной бахромой сумки, и даже украшения, напоминающие лагерные браслеты дружбы. Особое внимание советуем обратить на марку Jessie Western — уверены, скоро носить ее и писать о ней будут все.
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