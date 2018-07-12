Вологодский «Cветский раут» удивит гостей фестиваля в Витебске

Коллекция одежды и аксессуаров из кружева «Светский раут» отправится на XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Презентация пройдет в рамках выставки «Вологодское кружево», утонченные и элегантные наряды для особых случаев продемонстрируют на дефиле.

На выставку уедут 12 нарядов и аксессуаров, изготовленных кружевницами фирмы «Снежинка». Это строгие платья и платья-футляры, дополненные шалями, воротниками, оплечьями, болеро и боа из кружева. Некоторые изделия расшиты сверкающими кристаллами Сваровски.

«Любой наряд с легкостью можно трансформировать, стоит только поменять кружевной аксессуар. Кружево придает скромному наряду женственности, и образ кардинально меняется. Мы сохраняем традиции вологодского кружева, используем натуральную нить, в первую очередь это хлопок, лен, шелк, допускается также применение вискозы», — говорит мастер кружевного цеха фирмы «Снежинка» Татьяна Макарова

Дефиле и выставка нарядов станут частью кружевной экспозиции Вологды, всего на ней будет представлено 135 экспонатов. В том числе — уникальные кружевные изделия, деревянные коклюшки и инструменты для кружевоплетения. Такая выставка в Витебске пройдет впервые.

Культурный обмен стал возможен благодаря соглашению, подписанному в ходе визита в Минск делегации Вологодской области. Напомним, бизнес-миссия вологодской делегации в Беларусь состоялась в апреле. Делегацию возглавил Губернатор области Олег Кувшинников , участником деловой программы стал Мэр Вологды Сергей Воропанов

Откроется экспозиция 13 июля в Витебском художественном музее. Оценить экспозицию гости фестиваля смогут до 19 августа.