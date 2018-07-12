Ещё
Вологодский «Cветский раут» удивит гостей фестиваля в Витебске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вологодский «Cветский раут» удивит гостей фестиваля в Витебске 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
Коллекция одежды и аксессуаров из кружева «Светский раут» отправится на XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Презентация пройдет в рамках выставки «Вологодское кружево», утонченные и элегантные наряды для особых случаев продемонстрируют на дефиле.
На выставку уедут 12 нарядов и аксессуаров, изготовленных кружевницами фирмы «Снежинка». Это строгие платья и платья-футляры, дополненные шалями, воротниками, оплечьями, болеро и боа из кружева. Некоторые изделия расшиты сверкающими кристаллами Сваровски.
«Любой наряд с легкостью можно трансформировать, стоит только поменять кружевной аксессуар. Кружево придает скромному наряду женственности, и образ кардинально меняется. Мы сохраняем традиции вологодского кружева, используем натуральную нить, в первую очередь это хлопок, лен, шелк, допускается также применение вискозы», — говорит мастер кружевного цеха фирмы «Снежинка» Татьяна Макарова.
Дефиле и выставка нарядов станут частью кружевной экспозиции Вологды, всего на ней будет представлено 135 экспонатов. В том числе — уникальные кружевные изделия, деревянные коклюшки и инструменты для кружевоплетения. Такая выставка в Витебске пройдет впервые.
Культурный обмен стал возможен благодаря соглашению, подписанному в ходе визита в Минск делегации Вологодской области. Напомним, бизнес-миссия вологодской делегации в Беларусь состоялась в апреле. Делегацию возглавил Губернатор области Олег Кувшинников, участником деловой программы стал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Откроется экспозиция 13 июля в Витебском художественном музее. Оценить экспозицию гости фестиваля смогут до 19 августа.
Вологда.рф: последние новости
Кондитеры отмечают сегодня профессиональный праздник «Нога Акинфеева» украсила футбольный стадион Вологды Вологодским родителям напомнили, что нельзя закрывать детей в машинах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как принц Гарри позорил королевскую семью28
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет62
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке20
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Откровения женщины, которая платит за секс
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение