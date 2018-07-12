Берем на вооружение: Светлана Ходченкова показала эффектную позу для фото в бикини

@svetlana_khodchenkovaБерем на вооружение: Светлана Ходченкова показала эффектную позу для фото в бикиниСветлана Ходченкова (35) по праву считается одной из самых красивых молодых актрис в нашем кино. Поклонники восхищаются не только ее талантом, но и правильными чертами лица, роскошными волосами и длинными ногами. Сама актриса о внешности говорить не любит и красавицей себя не считает. В жизни и на дорожке она не стремится подчеркивать свои формы: часто выбирает лаконичные наряды, которые идеально садятся на ее фигуру.

На днях актриса поделилась с фолловерами весьма любопытным кадром из отпуска. Снимок в купальнике получился небанальным: обрати внимание на позу Ходченковой. Ее стоит взять на вооружение! Во-первых, получилось эффектно, во-вторых, такое положение тела может скрыть неидеальный пресс. У актрисы с ним полный порядок, но тем не менее. Фолловеры по достоинству оценили стильный черно-белый кадр: «Очень красивое и стильное фото», «Вы красивая, талантливая, просто женщина-мечта, которую мужчины должны на руках носить!», «Какая фигура, какие изгибы! Вах! Песня! Красавица!».

А тем временем модель Кэндис Свейнпол показала живот после родов и столкнулась с ненавистью в сети.

@svetlana_khodchenkova