Короче говоря: 30 идей модного летнего маникюра для коротких ногтей

Для начала еще раз хотим напомнить тебе, что короткие ногти сегодня в моде. Так что не нужно ничего отращивать и тем более наращивать. Лучше покажи своему мастеру нашу подборку. Мы собрали для тебя 30 потрясающих идей модного летнего маникюра, который будет отлично смотреться на коротких ногтях!

Мы изучили самые популярные nail-аккаунты в Instagram и убедились в том, что вариантов маникюра для коротких ногтей великое множество. И не надо стесняться: минимум длины и максимум цвета — отличное сочетание!