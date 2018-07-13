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Дешевая бижутерия, тяжелая оправа и другие вещи, которые вас старят
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Дешевая бижутерия, тяжелая оправа и другие вещи, которые вас старят 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Всем женщинам хочется выглядеть максимально привлекательно в любом возрасте. Не секрет, что есть вещи, которые старят женщин, добавляя пару, а то и десяток лишних лет. Чтобы избежать этой участи, необходимо правильно подбирать наряды, а про некоторые аксессуары нужно и вовсе просто забыть! Passion.ru позаботился о вашей привлекательности и собрал список вещей, которые необходимо вычеркнуть из своего гардероба.
Слишком темные вещи
Черный цвет всегда был любим гуру моды. Не забывайте, что тот цвет не только визуально стройнит, но и прибавляет возраст. С годами кожа теряет свою яркость и становится бледнее, а черный будет только подчеркивать бледность кожи. Если вы выбираете в своем наряде черный оттенок, то разбавляйте его ярким аксессуаром или украшением. Например, повяжите на шею яркий платок, который отвлечет внимание от черного look'a. Обратите внимание на светлые оттенки и пастельные тона. Избегайте оливкового и темных оттенков серого и коричневого, визуально они только добавят вам лет.
Яркие принты
Особое внимание стоит обратить на принты в одежде. Вы, наверное, часто видели женщин, которые носят вещи с большим рисунком. Такие изделия напоминают об одежде, которую можно встретить в переходах метро и на рынках. Как известно, качеством они не отличаются и портят впечатление о женщине, делая из нее тетку. Отдайте предпочтение однотонным вещам или аккуратным рисункам, они будут делать наряд сдержанным и элегантным.
Дешевая бижутерия
Оставьте бижутерию для подростков и школьниц, а сами выбирайте качественные украшения. Бижутерия смотрится дешево и нелепо, особенно если ее носит состоятельная женщина. Отдайте предпочтение дорогим ювелирным изделиям. Они будут смотреться уместно и не подчеркнут ваш возраст.
Бархат и велюр
Как бы красиво и дорого ни смотрелись велюр и бархат, от них, увы, тоже придется отказаться хотя бы в повседневной жизни. Такие ткани добавляют вам возраст, хотя и смотрятся женственно и элегантно. Отдайте предпочтение натуральным тканям, которые будут актуальны в любом возрасте.
Пиджак прямого силуэта
К выбору пиджака нужно подходить с особой осторожностью. Не выбирайте удлиненные и бесформенные пиджаки. Вы же не хотите смотреться как героиня «Служебного романа», костюмы которой старили ее и делали фигуру непривлекательной. Обратите внимание на приталенные силуэты, которые будут подчеркивать вашу фигуру, а не прятать ее. Ведь женщина должна оставаться женщиной в любой ситуации!
Массивные оправы
Когда вы выбираете очки, старайтесь избегать массивных оправ. Предпочтительны тонкие и изящные оправы, подобранные по форме вашего лица или же линзы. Используя черные и толстые формы очков, вы рискуете стать героиней фильма «Служебный роман».
Балахоны
При выборе вещей обращайте внимание на их силуэт. Избегайте вещей oversize и балахонов, они скрывают ваши достоинства. Уместно добавлять в свой гардероб вещи правильного oversize: большие куртки, свитера. Избегайте тех вещей, которые будут смотреться балахонами. Если же ваш выбор пал на вещь oversize, то подберите к ней низ по фигуре, тогда силуэт приобретет форму и будет смотреться более выигрышно.
Текст: Ксения Семенова
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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