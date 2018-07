Дети смерти

«Лента.ру» продолжает серию рассказов об эстетике субкультур. В прошлой статье речь шла о байкерах и кафе-рейсерах, сегодня наш рассказ посвящен субкультуре готов. И если для байкеров центр вселенной — это мотоцикл, то для готов огромную роль играет внешний вид.

У каждой субкультуры есть база, вокруг которой она выстраивается. У байкеров и кафе-рейсеров — это мотоцикл, у серферов и скейтеров — доска, у растаманов — религия, у тедди-бойз — одежда, а у панков — музыка. Но первоначальные смыслы со временем меняются. Субкультура готов выросла как подвид движения панков, все отличия которого сводились к преимущественно черному цвету в одежде и готик-року в качестве любимой музыки.

Последняя, собственно, играла основополагающую роль в формировании субкультуры. Но со временем необычная эстетика субкультуры вышла на первый план, и многие готы новой волны пришли в нее ради красивой одежды и яркого внешнего вида. Более того, готический стиль оказал заметное влияние и на высокую моду. Но обо всем по порядку.

В отличие от многих других субкультур у готов есть день рождения и создатель. В октябре 1967 года музыкальный критик Джон Стикни использовал определение «готический» для того, чтобы описать музыку группы The Doors. В том же году историк музыки Курт Лодер назвал новую композицию All Tomorrow’s Parties группы Velvet Underground «завораживающим готическим рок-шедевром». Тем не менее сам стиль готик-рок сформировался гораздо позже — в конце 1970-х и вырос из постпанка.

Готической стали называть атмосферу на концертах таких постпанк-групп, как Siouxsie and the Banshees, Magazine и, конечно же, Joy Division. Помимо оригинального звучания и тематики текстов их выделял среди других постпанк-коллективов и необычный внешний вид, который тут же начал копироваться фанатами. Рецепт создания облика тру-гота первой волны прост и незамысловат: растрепанные волосы, густо подведенные глаза, бледная кожа, обильный пирсинг и total-black в одежде.

Первое время поклонников готики даже называли dark punks — темные панки, так как их стиль отличался от панковского исключительно преобладанием черного цвета. Одним из редких предметов одежды, характерных именно для готов первой волны, были рукава-сетки, которые носили как мужчины, так и женщины. Многие готы продолжали носить ирокезы, которые они модифицировали, выбривая волосы по бокам головы. Но большинство просто обходились растрепанными волосами.

К концу 1980-х популярность готического рока пошла на спад, но это не помешало субкультуре развиваться, а ее эстетике — становиться сложнее. В стилистике одежды наметился явный крен в сторону винтажной одежды в духе викторианской и елизаветинской эпох. У готов складывается свой набор символов: древнеегипетский анх, кресты, серебряные украшения (серебристый — цвет луны и ночи) и запрет на золотые украшения (золотой — цвет солнца и дня). Внешний вид и замкнутая модель поведения готов начинает восприниматься как пассивный протест и уход от общепринятых норм.

В силу того что на первый план вышел именно внешний вид, поведение и мировоззрение, музыка для готов стала лишь сопровождением. Поэтому в 1990-е годы готическая субкультура окончательно вышла за рамки рока. Дарк-металл, дэт-рок, постпанк теперь существовали параллельно с готабилли, дарк-электро, EBD, дарквэйвом и другими стилями, сочетающими эстетику готов с отличной от рока музыкой. Да и классические готы разделились на антикварных готов, киберготов, джипси-готов, стимпанк-готов и вампиров. За пределами западного мира готическая субкультура и вовсе начала мутировать.

Готическая субкультура с ее красивыми костюмами, атмосферой декаданса, обреченности и грусти пришлась ко двору в Японии. Токио стал одной из готических столиц, а сама субкультура тут же дала целый ряд местных ответвлений. Из смеси готического рока, глэм-рока, J-рока и металла родился удивительный стиль Visual kei. Его суть в том, что объектом творчества является не только музыка, но и внешний вид исполнителей.

Одним из его ответвлений стал стиль «готическая Лолита», который иногда еще называют Gothic & Lolita в честь одноименного ежеквартального журнала. Особенности японского произношения превратили gothic Lolita в «госу Рорита» или просто «госу Рори» (в России чаще используется вариант написания «ГосуРори»).

Изначально стиль «Лолита» появился в качестве противопоставления субкультуре гяру (искаженное girl). Если гяру создавали образ гламурной сучки, вся жизнь которой посвящена брендовой одежде и сексу, то ГосуРори — эдакая неприступная дама байроновской эпохи. Все Лолиты, а у этой субкультуры в Японии существует множество ответвлений, одеваются в стиле европейских дам конца XVIII — начала XIX века, в раннем викторианском и стиле рококо. Готическая Лолита отличается от всех остальных тем, что ее платья черны, а макияж должен создавать впечатление болезненности.

Костюм типичной ГосуРори состоит из длинной черной юбки и корсета или кружевного платья, украшен лентами и оборками. Прическа готической Лолиты должна быть максимально сложной, поэтому представители субкультуры часто пользуются париками. Облик немыслим без зонтика, шляпки и обуви на двойной платформе. Несмотря на то что изначально субкультура ГосуРори была протестом против общества потребления и его ценностей, в 1990-е годы «Лолиты» стали охотно тратить большие суммы денег на дизайнерскую одежду. В частности, любимым брендом ГосуРори стал Vivienne Westwood.

Также появились бренды, специализирующиеся на одежде в стиле EGL — Elegant Gothic Lolita (элегантная готическая Лолита). Одним из первых брендов в новом сегменте рынка стала компания Moi-meme-Moitie известного японского гитариста, модельера и манекенщика Маны.

Стремительный рост популярности субкультуры готических Лолит среди японок привел к тому, что ее аналог появился и у японских мужчин. Их стиль получил название EGA — элегантный готический аристократ. Аббревиатуры EGL и EGA были придуманы брендом Moi-meme-Moitie для обозначения конкретных линеек одежды, но быстро распространились на весь стиль. Последователи EGA-стиля носят сюртуки, жилетки, цилиндры, рубашки с жабо, длинные плащи и туфли на платформе.

И если готическая Лолита так и осталась чисто японским явлением, то аристократические готы стали популярны и на Западе. Их иногда называют викторианскими готами, а их внешний вид не сильно отличается от последователей EGA-стиля: костюмы-тройки, цилиндры, трости, плащи и прочие элементы гардероба достопочтенного джентльмена середины XIX века. Стиль викторианских готесс, в отличие от готических Лолит, более взрослый: длинные кружевные платья с корсетами, вуали, шляпы.

В отличие от ГосуРори викторианские готессы отдают предпочтение бледной коже, как и представители других направлений субкультуры. Если EGL и EGA тусуются в основном в токийском районе Харадзюку вместе с другими представителями японских субкультур, то аристократические готы стараются имитировать образ жизни XIX века с его пикниками, поэтическими вечерами и прогулками на природе.

Столь большая роль эстетики для субкультуры готов привела к тому, что вокруг готической моды возникла целая индустрия. Одной из первых компаний, нацелившихся на готов, еще в 1977 году стал английский производитель украшений Alchemy Gothic. Так как в 1977 году ни о какой сформировавшейся субкультуре готов речи еще не шло, ориентировались они скорее на всех любителей постпанка.

А вот созданная в 1991 году в немецком Ульме компания X-tra-X с самого начала специализировалась на производстве одежды именно для готов. За ней последовали такие готические бренды, как Kambriel, Rose Mortem и Heavy Red. Есть у готов и свои производители косметики вроде Urban Decay, а в 2000 году появился готический глянцевый журнал Gothic Beauty. Но, конечно же, мимо готической темы не могли пройти и мейнстримовые бренды.

Джон Гальяно, Жан-Поль Готье, Более того, траурная динамика привлекла модельеров даже раньше, чем любителей постпанка. В 1977 году немецкий модельер провел вечеринку Soirée Moratoire Noire: на пригласительных в графе «дресс-код» была надпись: tenue tragique noire absolument obligatoire (черное траурное платье абсолютно обязательно). Впрочем, по-настоящему готика ворвалась на подиумы лишь в конце 1990-х — начале 2000-х. Коллекции в готическом стиле представили Александр Маккуин Кристиан Лакруа , Филипп Пляйн, Йоджи Ямамото и многие другие.

Дальше других пошел Лагерфельд, который сделал готику своим личным стилем. В 2002 году «кайзер» похудел на 30 килограммов и полностью сменил имидж. С тех пор немецкий модельер носит кожаные штаны или узкие черные брюки, костюмы-тройки со стоячим воротником, кожаные перчатки и длинные плащи.

Повальное увлечение готической эстетикой привело к появлению термина Haute Goth — «высокая готика». Его впервые использовала в 2002 году на страницах The New York Times писательница Синтра Уилсон. Готическое влияние на современную моду выражается в сочетании всегда актуального total-black с такими типичными для субкультурами материалами, как шелк, бархат и кожа, а также с классическим для готов макияжем и аксессуарами.

Из-за привлекательной эстетики субкультуры в итоге готы разделились на тру-готов и позеров. Для первых главное в субкультуре — это музыка и идеология пассивного протеста. Для вторых — стиль. Последние, в свою очередь, ругают тех готов, которые покупают готовую одежду, а не шьют готические костюмы на заказ. В Англии даже сформировалось уничижительное определение mall goth — «гот из гипермаркета». Последним особенно часто грешат подростки, ведь, в отличие от других субкультур, готическая вышла за пределы молодого поколения.

Готическая эстетика привлекает и поколение 40-летних. Они готовы тратить на свой облик тысячи и тысячи долларов и евро, для них проводятся фестивали, куда «готам из супермаркета» вход закрыт. Существуют даже корпоративные готы, признавшие общество потребления и зарабатывающие на жизнь работой в офисе.

Чтобы они могли подчеркнуть свою принадлежность к субкультуре даже на рабочем месте, существует великое множество готических аксессуаров: серьги, запонки, пряжки на ремнях и заколки. Такая вот ирония судьбы. Родившаяся из молодежного протеста против общества потребления субкультура постепенно стала частью этого общества — причем частью, это самое потребление стимулирующей.

Самое удивительное, что с ростом популярности субкультуры вокруг нее стало возникать все больше мифов. Готов критиковали за популяризацию смерти и подстрекательство молодежи к суицидам, обвиняли в разрушении моральных устоев и нравственности, а порой и просто в жесткой форме требовали «пояснить за шмот». Кончилось все трагически — серией нападений хулиганов на готов, некоторые эпизоды привели к тяжелым травмам и даже смертям.

Самым известным стало убийство Софи Ланкастер в 2007 году в английском городе Бакап. В честь девушки был организован фестиваль готической музыки, по всему миру появились мемориалы, ей посвятили несколько песен, а ее родители создали фонд S. O. P. H. I. E. (англ. Stamp Out Prejudice, Hatred And Intolerance Everywhere — «Избавимся от предубеждения, ненависти и нетерпимости повсеместно»). Увы, не обошла стороной эта охота и Россию: в Ижевске в 2008-м, в Омске и Краснодаре в 2010 году были убиты девушки-готессы. Все думают, что готы поклоняются смерти, а смерть настигает их всего лишь за любовь к оригинальной одежде.