Тренд сезона — широкие брюки: какие выбрать и с чем сочетать

Долгое время на олимпе были скинни, но в этом сезоне им пришлось подвинуться. Широкие брюки теперь заняли лидирующие позиции и, вероятно, останутся в фаворе надолго. Но, несмотря на их популярность, многие девушки опасаются примерять их на себе. Если ты еще не знаешь, как носить хитовые широкие брюки, не пугайся. WMJ.ru предлагает тебе на выбор 5 крутых аутфитов, которые придутся по вкусу любой моднице.

Офисный тандем

Классические брюки со стрелкой — неизменный атрибут офисного дресс-кода. Однако теперь это не только вынужденная необходимость, но еще и модный тренд.

Самое простое сочетание «широкие брюки + белая рубашка» — беспроигрышный вариант. Это как раз для тех, у кого утром катастрофически мало времени, а выглядеть хочется так, будто ты провела перед шкафом не меньше часа, выбирая наряд.

Кроме того, классический образ — это не только традиционная черно-белая гамма. На улице лето! Так что можно поэкспериментировать с выбором цвета. Нежные пастельные оттенки придадут твоему образу женственности и изящности, а еще подчеркнут твой загар. Не зря же ты ходила в солярий!

Трендов много не бывает

Если ты поклонница спортшика, то не торопись вычеркивать из своего списка must-have широкие брюки. Ошибочно полагать, что брюки палаццо отлично смотрятся только с обувью на каблуке. Это абсолютно универсальная вещь! Ты удивишься, но даже с кроссовками они выглядят очень стильно. Мы собрали для тебя образ, который просто снизу доверху перенасыщен трендами. Ugly sneakers и широкие брюки — отличное сочетание. Добавь к своему аутфиту модную поясную сумку, и ты будешь великолепна!

Кстати, в этом сезоне, по версии Pantone, сиреневый цвет — неоспоримый хит. Так что, если хочешь убить двух зайцев сразу, скорее пополняй свой гардероб брюками этого оттенка. А наверх можно подобрать футболку с лого — это, кстати говоря, тоже недавний тренд.

Солидность — признак мастерства

Коричневый цвет, если ты не знала, помогает расслабиться и найти равновесие. А еще те, кто выбирает этот оттенок, производят впечатление солидных и сильных людей. Так что, если ты собираешься на важную встречу, это идеальный вариант.

Брюки-кюлоты уже заполонили все магазины масс-маркета, а такая же модель с плиссировкой — это уже что-то новое. Они выглядят очень женственно, и в то же время очень практичные. Добавь к ним нежную шифоновую блузу и сумку в тон и смотри, что получилось. Разве не чудесно?

Если образ тебе кажется скучным, то разбавить его спокойную гамму помогут босоножки со змеиным принтом — это недавний тренд, пришедший к нам с высоких подиумов.

Яркий монохром

Желтый цвет всегда ассоциируется с летом. Этот оттенок олицетворяет солнце и горячий песок, но, если тебе всего этого не хватает в душном городе, где от напряжения даже воздух гудит, это не повод расстраиваться. Восполняй свое летнее настроение ярким лимонным или насыщенным горчичным.

С помощью широких брюк можно создать не только серьезный деловой образ, но и легкий, непринужденный. Шифоновые брюки-кюлоты с цветочным оттенком сразу придадут тебе воздушности, желтая майка и обувь в тон послужат отличным дополнением. Монохромные образы сейчас на пике популярности, так что не бойся облачаться во все одноцветное. Так даже легче — не нужно задумываться о сочетании оттенков.

Добавь к своему образу шляпу-федору и соломенную сумку, и ты будешь выглядеть так, будто собралась в лес за ягодами.

Эксперимент с фактурой

Белые вещи, наверное, никогда не выйдут из моды, а белые брюки так тем более! Этот цвет абсолютно универсален и хорошо смотрится со всеми оттенками. Но если хочешь добавить к своему образу много деталей, то остановись на классических сочетаниях. Белый и черный — это как инь и янь — неразлучны.

Расклешенные рок-н-ролльные брюки с дырками, как ни странно, отлично сочетаются с изящным топом в бельевом стиле. Вообще, экспериментировать со стилями очень интересно, и к тому же это открывает много интересных возможностей. Босоножки без задников тоже отличное дополнение к широким брюкам, а соломенная сумка может выглядеть не только так, будто ты собралась на пляж. В черном цвете она смотрится совершенно иначе и приобретает налет деловитости. В то же время такая сумка остается главным летним атрибутом.

Надевай очки с широкими линзами и белую джинсовку и отправляйся по делам, успевая при этом ловить на себе восхищенные взгляды прохожих.

Если ты еще не купила широкие брюки, то поторопись. Уверяем, они пригодятся тебе не только летом.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб, Shutterstock/ Vostok