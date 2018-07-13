«Так надо выглядеть всегда!»: приятный образ Анастасии Волочковой порадовал глаз обывателей

Известная своими скандальными выходками балерина Анастасия Волочкова стала гостьей Первого канала и, пожалуй, впервые за долгое время приятно поразила общественность своим изящным и невульгарным нарядом. Стильная укладка, ненавязчивый макияж и бежевое платье-футляр преобразили знаменитость и порадовали зрителей.

Королева шпагата Анастасия Волочкова по праву носит звание мастера провокаций и способна вызвать лавину критики буквально одним движением своей брови. Впрочем, нельзя сказать, что возмущенные восклицания поклонников не имеют объективных оснований — к примеру, звезда может без всякого зазрения совести показать свои трусы всему миру и быть уверенной, что не совершила ничего предосудительного. Однако на этот раз скандальной балерине удалось на самом деле изумить поклонников. Волочкова отправилась на съемки популярного ток-шоу «Пусть говорят», для своего выхода в свет изменив привычному для себя образу и нарядившись в классическое бежевое платье-футляр, лишенное каких бы то ни было разрезов и завлекающих декольте.

Модные критики остались довольны таким скромным нарядом звезды. Можно смело сказать, что впервые за долгое время образ Анастасии безоговорочно понравился общественности, и восторженные поклонники принялись награждать звезду самыми лестными эпитетами из своего словарного запаса. «Вы такая красотка, очень идет это платье и образ» «Настенька вам очень идёт фасон этого платья и длинна. Подчёркивает вашу фигуру. Ваш образ выше всяких похвал» «Очень удачный стиль, красиво и очень интеллигентно. Так надо выглядеть всегда!» «Не придраться. Все супер» «Одна из сотни фото, где действительно Анастасия выглядит достойно и шикарно. Образ надо брать на заметку!»

Также личная жизнь звезды, по всей видимости, налаживается. Новый ухажер балерины одаривает ее подарками, достойными ее высокого прошлого, ну а сама Анастасия в свою очередь не упускает возможности лишний раз показать поклонникам, как сияют камни на баснословно дорогом кольце, которое теперь всецело принадлежит только ей. Ну а поскольку своего возлюбленного Волочкова прячет от общественности, фанатам остается лишь обсуждать встречи балерины со старыми добрыми друзьями.