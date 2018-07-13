31 пара обуви, на которую можно и нужно тратить деньги 

Обувь — это чуть ли не самая важная часть нашего аутфита, которая, как правило, требует особого внимания и стоит немаленьких денег. Это тот самый случай, когда надо забыть об экономии. Дешевая обувь сразу раскрывают все карты, и сколько бы ни стоила ваша одежда, она потеряет всякую ценность, если у вас на ногах непонятно что.31 пара обуви, на которую можно и нужно тратить деньгиНо гнаться за дорогой обувью все же стоит с умом. Перед тем как совершить покупку, предлагаем подумать над тем, какие именно нужны туфли, или ботинки, примерить к своему гардеробу, и только потом, приобретать ту или иную пару.
Туфли-лодочки Вечная классика, которая
пригодится буквально на все случаи жизни — будь то деловая встреча, поход в ресторан или свадьба лучшей подруги. Хорошие туфли удлинят ваши ноги,
подчеркнут все достоинства и скроют все недостатки.
Лоферы
Дорогие лоферы — это почти то же самое, что дорогие туфли, только для тех, кто терпеть не может ходить на каблуках и по возможности этого избегает. Универсальная обувь, в которой вы будете уместно выглядеть и в суете будних дней, и за бокалом вина с любимым
человеком.
Белые кеды
Белые кеды или кроссовки — отличный
вариант, который подойдет буквально под любой образ. Они достаточно женственные
и в то же время достаточно спортивно-повседневные для того, чтобы сочетать их с любой одеждой. Только не стоит забывать о том, что белая обувь должна оставаться
белой, потому аккуратно их носите и ухаживайте за ними специальными очищающими
и отбеливающими средствами.
Ботинки
Осенний мастхэв —
качественные кожаные ботинки, которые прослужат не один год, в том случае,
если вы не пожалеть времени на их выбор, и денег на их покупку. Если найдете
свои идеальные, не сомневайтесь, они будут выручать вас в самую суровую
российскую погоду, не позволяя замерзнуть или промокнуть. Ну а за внешний вид и говорить нечего — выглядят они потрясающе.
Ботфорты
2 года назад ботфорты
вернулись в нашу жизнь с заявкой на победу и шансом на то, что снова окажутся в гардеробах всех девушек мира. Скрывать нечего, ботфорты действительно очень
здорово выглядят на стройных ножках, особенно, если их подчеркнуть в меру короткими
шортами или юбкой. Выбор сейчас огромный: на высоких шпильках, на низкой
подошве, более женственные или более повседневные. Читайте также: Модные тренды: как носить прозрачную обувь Модные тренды: обувь, которая будет популярна этим летом