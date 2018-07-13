Оранжевый — хит сезона: покупаем толстовку, как у Джиджи Хадид и Синди Кроуфорд

Популярный бренд WARDEMENTS создал серию толстовок, посвященных благотворительной организации OrangeBabies, занимающейся лучением детей с ВИЧ в странах Африки. Помимо дизайнеров в акции приняли участие Джиджи Хадид, Синди Кроуфорд Кайя Гербер , Анна Рубик, Кристи Тарлингтон и другие супермодели.

Они дополнили толстовки своими автографами, и теперь результат работы модного бренда и знаменитостей можно купить на онлайн-аукционе. Все вырученные деньги пойдут на работу OrangeBabies. Если же подписанное худи вам не интересно, можно купить обычное на сайте бренда.