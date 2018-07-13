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Макияж доступными средствами — инструкция от Коко Роша
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Макияж доступными средствами — инструкция от Коко Роша 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Какой помадой сделать яркий акцент на губах, какое тональное средство будет «сливаться» с оттенком кожи и какой консилер из доступного сегмента сможет скрыть все несовершенства кожи?
Коко Роша, недавно ставшая мамой во второй раз, признается, что не может выйти из дома без корректора, — им она маскирует несовершенства в области под глазами. Любит делать «кошачьи» стрелки и всегда берет с собой гелевую подводку — чтобы подправлять макияж в течение дня.
А черные smoky eyes и светлая помада уже давно стали визитной карточкой Коко.
Если в макияже модели акцент сделан на губах, то она наносит средства ярких ягодных оттенков. Теплые тона красного, фуксия, огненно-рыжий пигмент — все это модель выбирает для светских мероприятий и красных ковровых дорожек.
Среди любимых помад — матовые The Only 1 Matte, Rimmel и все оттенки Burt’s Bees.
Но Коко выбирает для своих образов не только косметику люксового сегмента — подходящие средства находит и в масс-маркете. Например, тональный крем Dream Mousse Foundation от Maybelline идеально сливается с ее прозрачной светлой кожей и не забивает поры. Несовершенства она маскирует с помощью палетки корректоров Bobbi Brown, а иногда наносит консилер Rimmel.
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